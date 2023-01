Pár hodin v Hradci a hned vítězství: Bylo to ale těžké, přiznal Werek

Hodně se na ni nadřel, urval ji až třemi góly v závěrečné třetině. Nová posila, jež mimo jiné slavila v Třinci mistrovský titul a poté hrála KHL v čínském týmu a olympijské hry v Pekingu v barvách Číny, se na tom podílela povedeným výkonem.

„Byl to výborný zápas, bylo těžké ho vyhrát,“ komentoval Werek první zápasovou zkušenost v dresu Hradce. Vyjel k ní jen několik hodin poté, co na východ Čech dorazil. Krátce poté, co se s vedením Mountfieldu dohodl na angažmá zatím do konce právě probíhající sezony.

Do české extraligy se vrátil po více než třech letech zápasem s posledním týmem tabulky. „Nebylo to ale jednoduché, Kladno má kvalitní tým s hvězdami z NHL,“ poukázal hlavně na přítomnost Jaromíra Jágra a Tomáše Plekance, kteří se včera znovu sešli v prvním kladenském útoku.

Poslední tým tabulky v Hradci dlouho odolával. Mountfield sice od začátku předváděl už téměř tradiční scénář, podle kterého hromadil střely na branku soupeře, už v prvních dvou třetinách jich byly téměř tři desítky.

Přesto se šlo do závěrečné části hry za nerozhodného stavu 1:1, hosté navíc ještě dokázali odpovědět na branku Radovana Pavlíka vyrovnáním na 2:2, rozhodla až samostatná akce Cingela, kterou potvrdil brankou do prázdné branky Jergl. Pro Hradec to tak byla třetí výhra v řadě a další posun v tabulce směrem nahoru. Navíc s narůstajícím náskokem na týmy pod sebou. „Určitě nám to dává přece jen trochu více klidu, bylo to dnes o šest bodů a byl to už takový trochu play off zápas,“ konstatoval Radovan Pavlík, střelec jedné z hradeckých branek.