V cestě je Kometa, vhod by přišlo protažení série, vědí v Hradci

Pohled první, varující: Brno v minulých dvou sezonách extraligu ovládlo a získalo dva mistrovské tituly za sebou. I tehdy, když v základní části nezářilo, což i letošní případ. Do vyřazovací části totiž jde až z páté příčky, zatímco Hradec skončil před ním na čtvrté.

Pohle druhý, uklidňující: Kometa patří k soupeřům, proti kterým se Mountfieldu v posledních měsících v extralize nebývale daří. V této sezoně nad ní vyhrál všechny čtyři zápasy a ztratil v nich jediný bod. Společně s těmito čtyřmi zápasy s Kometou neprohrál už sedmkrát v řadě, naposledy v září roku 2017 hned ve 2. kole minulého ročníku.

Tak a teď si vyberte, když na obě misky vah můžete ještě něco přihodit. Na tu první třeba to, že s Kometou Hradec vypadl v semifinále předloňského ročníku v zatím jediném souboji v play off a Kometa bude prvním týmem, s nímž se Mountfield od svého příchodu do Hradce utká podruhé.

Čtvrtfinále play off termíny zápasů

po 18. března v Hradci (17:00)

út 19. března v Hradci (19:00)

pá 22. března v Brně (19:00)

so 23. března v Brně (19:00) případné další zápasy

26. března v Hradci

28. března v Brně

30. března v Hradci vstupenky na zápasy

v Hradci na stání 170 Kč (zlevněné 150 Kč), na sezení od 290 Kč (270 Kč) do 440 Kč (420 Kč), předprodej byl zahájen v sobotu, majitelé základních permanentních vstupenek mají svá místa rezervovaná do 13. března, od 14. března půjdou nevyzvednuté do volného prodeje vzájemné zápasy v této sezoně

Mountfield HK - Kometa Brno 4:2

Mountfield HK - Kometa Brno 6:3

Kometa Brno - Mountfield HK 4:5 po sam. nájezdech

Kometa Brno - Mountfield HK 0:3

Na tu druhou je zase možné přidat, že Mountfield bude mít v sérii výhodu domácího prostředí na jejím začátku a v případném sedmém zápase.

Že stále nevíte? Nezoufejte, podobně na tom jsou i samotní hradečtí hokejisté. „Soupeře si nevybíráme, takhle to vyplynulo. V sezoně se nám na ně dařilo, ale každý zápas je jiný a Kometa v play off hraje v jiné pohodě než v základní části,“ řekl třeba útočník Daniel Rákos po posledním kole, v němž Mountfield v pátek prohrál v derby v Pardubicích a bylo jasné, že ve čtvrtfinále narazí právě na Kometu, „těžko hledat favorita, možná mají papírově víc ostřílených hráčů, jejich tým se oproti letům, kdy vyhráli titul, zase tolik nezměnil.“

Mountfield do play off půjde poté, co v základní části prohrál pět posledních zápasů. Naposledy 2:4 páteční derby v Pardubicích, na které odjel bez devíti nemocných či zraněných opor (Lessio, Bičevskis, Koukal, Dragoun, Rosandič, Chalupa, Vincour, Zámorský, Smoleňák), šanci tak dostali mladíci (Kukla, Sklenář, J. Dvořák, Síla, Poppel).

„Brali jsme to jako přípravu na play off a nevyšlo nám to. I když jsme měli nějaké kluky mimo sestavu, tak jsme se o to chtěli poprat. První třetina nám ovšem utekla a pak jsme to honili celý zápas a nedohonili. V play off určitě budeme hrát v jiné sestavě,“ uvedl Rákos.

A ještě na závěr dovětek k titulku. Je jasné, že by se hodilo protažení série vzájemných zápasů s Kometou, ne té, kterou Mountfield zakončil základní část letošního ročníku extraligy.