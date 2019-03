Hradecký Vincour před soubojem s Kometou: Nejhorší to má máma

Změnu potřeboval, a taky se mu vyplatila. V Hradci je Vincour mezi nejlepšími, táhne tým střelecky, dostává prostor v prvních dvou řadách.

No a po roce může v Brně znovu ukázat, jak se v novém působišti rozvinul; teda až se tam série po prvních dvou zápasech na východě Čech příští týden přestěhuje.

„Je to soupeř jako každý jiný. Co může být víc než obhájce titulu?“ vypráví diplomaticky o klubu, z něhož vyrostl až do NHL.

„K soupeři se nechci nijak vyjadřovat, jen to, že je to špičkový tým a že my se soustředíme na svůj výkon. Máme nějaký cíl a díváme se dopředu na první zápas. Všichni ale víte, jak Kometa hraje poslední dva roky a jaký tým tam je. My do toho jdeme s pokorou, s respektem k soupeři, ale určitě se jich nebojíme,“ vzkázal do Brna.

Bez ohledu na zdrženlivá prohlášení to bude nesmírně pikantní minisouboj. Vedle bratrance Zábranského stojí na střídačce Brna i Vincourova maminka.

Vincour v Hradci 21 gólů dělá z brněnského odchovance nejlepšího střelce hradeckého Mountfieldu. +4 body v hodnocení +/- napovídají, že je Vincour platný nejen v útoku, ale i v defenzivě.

„Nejhorší to asi má máma, ta se bude muset rozhodnout, jestli bude fandit Kometě, nebo synovi,“ připouští Vincour, že rodinné vazby v tomto čtvrtfinále budou propletené velmi zrádně. „Když bude fandit synovi, tak přijde o práci, když Kometě, tak přijde o syna. V její kůži bych nechtěl být. Byla u nás, pohlídala děti, aby je také viděla, nějaké pošťuchování bylo, ale všechno s respektem,“ popsal atmosféru v domácnosti.

Co by se v ní dělo, kdyby postoupil Hradec, a ne Kometa? „Pojďme se bavit o prvním zápase, a ne o budoucnosti,“ žádá nejlepší střelec Hradce. „S pokorou jdeme hrát svoji hru. Můžeme s ní být úspěšní,“ přidává Vincour.

Na souboje s Kometou se těší. Fyzický styl hry, který Brno vyznává, mu není cizí. Dovede si představit, s kým se na ledě bude potkávat často: „Kdo bude taková ta krysa? Doufám, že si to přečte, protože to bude Leoš Čermák,“ popichuje kapitána Komety.