Smoleňák, Vincour a hluční fanoušci. Co číhá na Kometu v sérii s Hradcem?

Mimo to je Hradec pro brněnské hokejisty soupeřem, s nímž mají vůbec nejhorší bilanci; prohráli s ním v nejvyšší soutěži posledních sedm utkání v řadě.

„Opravdu tolik?“ podivil se brněnský obránce Michal Barinka. „Ani bych neřekl, že je to taková série. Budeme se ji snažit ve čtvrtfinále přerušit hned na první pokus a porazit je,“ vytyčil cíl zadák Komety.

Tohle může být pořádně hutná série ve čtvrtfinále extraligy, o jehož obsazení rozhodl páteční konec základní části. Kometa po prohře 1:3 ve Zlíně svoje 5. místo opustit nemohla, Hradec podlehl Pardubicím 2:4 a skončil čtvrtý.

„Věříme svým zkušenostem, že se umíme připravit a čtvrtfinále zvládnout,“ reagoval útočník Martin Dočekal.

Na co se bude dát dívat?

1. Faktor Smoleňák

O co víc si tenhle tank zápasy s Kometou užívá, o to větší z toho v Brně může být bolehlav. Ve třech posledních zápasech dal Brnu vždy po dvou gólech, na ledě dominoval a ještě stihl s gustem hecovat fanoušky.

13 hráčů Komety zažilo předloni play off s Hradcem. Navíc Köhler a Vincour si týmy vyměnili.

„Doufám, že se vystřílel!“ nadhodil Barinka s úsměvem. Tenhle 34letý bek je jedním z pouze tří hráčů, kteří jsou v kádru Komety vyšší než 190 cm vysoký Smoleňák – Barinka a Dočekal mají 192 cm, Bedřich Köhler o centimetr víc.

„Nesmí se mu dát ani půl metru prostoru. Je potřeba bránit ho natěsno, devadesát procent gólů dává z předbrankového prostoru,“ uvědomuje si Barinka.

Typologicky se ke Smoleňákově pokrytí hodí třetí brněnský útok chasníků kolem kapitána Leoše Čermáka na křídlech s Dočekalem a Tomášem Vondráčkem. Jejich lajna je sehraná a důrazná, všichni tři umí špičkově oslabení i případné brejky. „Smoleňáka považuji za nejlepšího hráče v extralize, v prostoru před brankou rozhodně,“ respektuje Dočekal kvalitu protivníka.

2. Podobné styly

Hradec se pustil do proměny svého celku, jehož předobrazem klidně mohla být úspěšná Kometa. Také Mountfield se pokusil vytáhnout mužstvo do výšky a přidat mu kilogramy. „Dělají to dobře. Překopali tam všechno, od posledního kamene až nahoru,“ přisadil si Barinka při hodnocení hradeckého kádru.

Z Brna na východ Čech loni putoval univerzální válečník Tomáš Vincour, schopný zakončit přesilovku i přitvrdit u mantinelu, důraz dodává taky Daniel Rákos, o Smoleňákovi řeč již byla. Petr Zámorský je nejproduktivnějším obráncem extraligy a velkým bonusem pro Hradec byl centr Petr Koukal, který je ale dlouhodobě zraněný.

3. Ojedinělá série

S nikým jiným v extralize nemá Kometa tak těžké pořízení jako poslední dvě sezony s Hradcem. Naposled ho porazila v září roku 2017, následuje série sedmi proher a zisk pouhých tří bodů pro Brno za remízy v základní hrací době.

„Jsou silní i siloví, zápasy s nimi jsou často přerušované, plné strkání, potyček. Tak to bylo v základní části a může to plynule pokračovat v play off, kde se tak hraje,“ odhaduje Dočekal.

Důvod dlouhé řady nezdarů se z hráčů těžko páčí, ostatně ani Hradečtí se nechtěli pouštět do prohlášení, že by se jim Kometa dobře porážela a přáli si ji do čtvrtfinále. „Specifická je v tom, že se proti ní vyhecujete k maximálnímu výkonu. Pokud ne, okamžitě vás potrestá,“ řekl Smoleňák.

4. Příbuzní proti sobě

Napřed to byla nezvyklá rodinná událost, že proti sobě poprvé hráli bratranci Libor Zábranský a Tomáš Vincour, šéf Komety a její odchovanec, jehož maminka taky stává na střídačce Brna nebo těsně vedle ní.

Během sezony se tohle rodinné soupeření stalo běžným, v play off se ale jeho pikantnost zase prudce zvýší. Vyloženě zdeptaná asi nebude ani jedna ze stran, ale radovat se bude smět jen jedna z nich.

5. Fanoušci

Na obou stranách jsou nápadití, hluční a neúnavní při zpěvu chorálů. Umí i přitvrdit, což potvrdili naposled ti hradečtí inzultací pardubického trenéra Ladislava Lubiny. Pokaždé je téměř vyprodáno. „Jak zápasy u nás, tak zápasy u nich vždycky mají parádní atmosféru,“ chválí Dočekal.

Je jasné, že bude na co se těšit.