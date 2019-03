Jak vyzrát na Kometu? Nic měnit nebudeme, velí hradecký kouč

„Víme, že Kometa je tady od počátku pasována na velkého favorita, její hráči i celý kádr jí k tomu předurčují. Věřím ale, že se připravíme tak, abychom vyhráli,“ říká trenér, který na tento post povýšil z pozice asistenta v létě a pro kterého to bude v play off v této roli životní premiéra.

Máte nějaký plán, jak všechny překvapit a postoupit?

U nás je úplně jednoduchý. Musíme hodně pracovat a hrát týmově a soudržně. Od začátku sezony máme náš hokej postavený na týmovém výkonu, bude záležet jen na práci a na disciplíně.

Připravujete s ohledem na sílu soupeře nějaké taktické změny oproti základní části?

To ne, soustředíme se na sebe a budeme chtít hrát stejný hokej, jako jsme hráli v základní části. Bude to jen na nás, ale budeme potřebovat i kus štěstí a dobře všechno načasovat.

Kometa už dva roky v play off neprohrála ani jednu sérii, je to o to větší výzva?

Já se na to takhle nekoukám. Jde o play off a my jsme deset měsíců trénovali a připravovali se na to, abychom ho mohli hrát. Sice můžeme být spokojení, že jsme skončili do čtvrtého místa, ale to pravé začíná až teď.

Co říkáte základní části a vašim výkonům, kterými jste si tuto pozici připravili?

Celkově můžeme být spokojení, jsme mezi čtyřmi nejlepšími. Myslím si, že pro nás byl strašně důležitý začátek, přes úvodní prohru se nám povedl, a to byl základ celé sezony. Kluci začali věřit hokeji, který jsme chtěli a chceme hrát, a dařilo se nám hrát to, co jsme si předsevzali a co jsme trénovali. Měli jsme i štěstí, že se nám vyhýbala vážnější zranění, stále jsme měli sestavu velmi silnou. Když někdo vypadl, tak ho měl kdo nahradit. Snad až na závěr, kdy vypadlo hlavně několik zkušených. Protože máme dost mladých, tak když vypadnou nejzkušenější, je to znát.

Když už jsme u toho, jak to se zraněnými vypadá?

Určitě nebude hrát Dragoun, který je po operaci. A čtvrtfinále nezačnou ani Rosandič a Lessio, u ostatních věřím, že nastoupí.

I útočník Koukal, u kterého se také dlouho nevědělo, jestli mu neskončila sezona?

Je připravený hrát. Já věřím, že i když dlouho nehrál, že nám hodně pomůže. Pro nás je to strašně důležitý hráč, klíčový.

Je velká psychologická výhoda, že v základní části jste Kometu porazili ve všech zápasech?

Věřím, že ano, hlavně pro sebevědomí mladších kluků. Vědí, že Brno porazitelné je a že mohou vyhrát,. Proto snad nebude převládat přehnaný respekt ze soupeře, ale náš tým ze sebe vydá všechno a bude hrát hokej, který mu je vlastní.

Prakticky v celé základní části jste střídali brankáře, Maxwell a Pavelka toho odchytali skoro stejně. Kdo začne v play off?

Jsme domluveni s brankáři, že jim to řekneme až v sobotu, takže to zatím nepovím.

A budou se opět střídat?

Nepočítáme s tím, že jeden bude jasnou jedničkou, budeme potřebovat každého hráče. Čekáme totiž, že série bude dlouhá a těžká.