Spousta střel k ničemu, zbytečné fauly, faktor Erat... A Hradec nestačí

„Nejsme schopni dát gól i přes střeleckou převahu, což byla alfa a omega těchto dvou zápasů,“ musel po druhém z nich konstatovat hlavní kouč Mountfieldu Tomáš Martinec.

Hradec na domácím ledě prohrál 1:3 a 0:5, přestože v základní části Kometu ve všech čtyřech zápasech porazil.

Co ještě rozhodlo o tom, že Kometa našla na Mountfield recept právě v nejdůležitější části sezony?

Přesilové hry

V play off často rozhodují a oba hradecké duely to názorně ukázaly. Zatímco obhájci titulu dali v početní výhodě v prvním zápase dva góly ze tří a ve druhém úvodní dva, které jim dodaly klid, na hradeckém kontě svítí velká nula.

„Hradec v přesilovkách nehraje vůbec špatně, ale naši kluci, kteří to brání s nasazením vlastního zdraví, zblokují strašně moc střel,“ vidí jednu z příčin hradeckých přesilovkových neúspěchů brněnský útočník Jan Hruška.

Právě on se podílel na všech přesilovkových gólech svého týmu. „Máme dvě řady, které se přesilovkám věnují a klukům to tam padá,“ konstatoval jeho spoluhráč z obrany Ondřej Němec. V týmu Hradce se žádná taková zatím přes veškerou snahu nenašla.

Fauly, někdy zbytečné

Úzce souvisejí s předcházejícím bodem. Když proti sobě máte soupeře, jehož přesilové hry jsou téměř nebránitelné, je potřeba co nejméně faulovat. To se sice lehce řekne, ale pokud hrajete nadoraz, což ani snad jinak proti Kometě nejde, přijít mohou. Pravda ale je, že některé byly zbytečné a soupeř je trestal. Hráči si to uvědomují.

„Naše fauly nás srážely,“ musel přiznat po obou zápasech útočník Tomáš Vincour. „Beru to na sebe,“ zpytoval po prvním zápase svědomí jeho kolega Radek Smoleňák kvůli dvěma ne vždy úplně nutným faulům.

Faktor Erat

Kolem prominutí zbytku trestu, což ho pustilo hned do prvního zápasu série, se oprávněně snesl humbuk. Pokud od toho odhlédneme, Erat ukázal, proč o něj Brněnští stáli hned u začátku.

Tak především, když se při přesilovce postaví k pravému rohu a rozehrává, můžete si být jisti, že rozjede akci, která zavání gólem, což se několikrát gólem i potvrdilo. Navíc je platný i v oslabení, zkrátka lídr. Ne nadarmo za sebou má téměř devět stovek zápasů odehraných v NHL.

Neprůstřelný Čiliak

Neplatí to tak doslova, jeden gól ve dvou zápasech přece jen dostal, ale nic víc. O tomto borci v brance jasně platí, že to, co vidí, chytí a někdy chytí i to, co nevidí. Jistota, která týmu v těžkých chvílích výrazně pomáhá.

„I když vyrazím puk, tak kluci mi pomůžou. Kolikrát blokují hráče a já už si to posbírám. Super práce,“ vysvětluje Čiliak příčiny svých úspěchů.

První gól a styl hry

V případě Komety úspěšně praktikovaná taktika. Dostane se do vedení, pak se zatáhne, nechá Mountfield bušit do své obrany a pak vyráží k nebezpečným brejkům. Tohle překonat je nejen pro Mountfield strašně těžké, stížnosti, že se soupeř zatáhne a jen vyhazuje puky, jsou k ničemu.

„Kometa výborně brání, čeká na šance a pak nás trestá. V tom je klíč do dalších zápasů, musíme zlepšit naši produktivitu,“ uvedl kouč Martinec.