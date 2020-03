Hokejisté Zlína se jméno soupeře dozví až v pátek

Teprve závěrečný zápas dlouhodobé soutěže určí hokejistům Zlína soupeře pro předkolo play off. Ve hře zůstaly všechny tři varianty, které existovaly před úterním kolem – Olomouc, Karlovy Vary a Hradec Králové.

„Nad soupeřem nespekulujeme,“ pronesl asistent trenéra PSG Berani Zlín Martin Hamrlík. „Až budou v pátek odehrané všechny zápasy, dozvíme se jeho jméno a nachystáme se na něj,“ dodal

Souhrn předposledního kola extraligy

„Je mi jedno, s kým budeme hrát. Každý ze soupeřů je silný. My se musíme soustředit na svůj hokej,“ upozornil nejlepší střelec Zlína Jan Dufek.



Díky úterní vydřené výhře 3:2 nad Hradcem Králové můžou Berani stále pomýšlet na domácí vstup do vyřazovací části. V tabulce sice zůstali desátí, ovšem na duo Vary, Hradec ztrácejí jediný bod. Naopak Olomouc už nemůžou předstihnout, ta má sedmé místo jisté.

Scénář pro závěrečné kolo je jasný. Aby se Zlín posunul v tabulce, potřebuje získat o bod víc než některý z rivalů, protože oba mají lepší vzájemné zápasy. Pokud to nevyjde, narazí na Olomouc. Berani přitom v pátek jedou do Mladé Boleslavi, zatímco Vary hostí vítěze základní části Liberec a Hradec končí s již zachráněnými Vítkovicemi.

„Začít doma by bylo fajn. Pokusíme se o to,“ slíbil Dufek. „Ale naším cílem je vyhrát každé utkání a před předkolem je jen dobře, že jsme to dokázali zlomit. Dodá nám to sebevědomí, které potřebujeme.“

Souboj s Hradcem opravdu byl pro Zlín duelem o lepší sebevědomí. Před tímto duelem tým šestkrát v řadě nedokázal uspět za tři body. Berani to včera zvládli, přestože trenér Svoboda udělal nečekanou změnu v brance. Poté, co odchytal poslední třetinu v neděli na Spartě, dostal od úvodní minuty šanci Daniel Huf. Bylo to pro něj poprvé od 8. října, kdy naskočil jako jednička. Na ledě nezklamal, potřetí v ročníku vydržel na ledě celý zápas. Čelil 29 střelám, inkasoval dvakrát.

„Daniel dlouho nechytal. Potřebovali jsme, aby před play off získal jistotu, protože se může stát cokoli,“ vysvětlil Hamrlík a mladého gólmana pochválil. „Chytal výborně.“

Hosté překonali Hufa v době, kdy doháněli tříbrankový náskok Zlína. Domácí v polovině utkání vedli díky trefám Claireauxe, Dufka a Honejska. A přestože Hradec v poslední třetině výrazně zvýšil aktivitu, vyrovnat už se mu nepodařilo.

„V naší hře se objevila okénka, ale máme důležité tři body,“ vydechl si Hamrlík.

„Nám chyběla pohoda a potvrdilo se, že nedáváme góly,“ zareagoval trenér Hradce Vladimír Růžička.

Domácí zápas zvládli, přestože už popáté v řadě nastoupili bez svého kapitána Tomáše Žižky, který se zranil během utkání v Pardubicích. Zkušený obránce, jenž má problém v horní části těla, trénuje a chtěl by nastoupit v Boleslavi, aby byl připraven na pondělní start předkola.

„Jeho návrat směřujeme tímto směrem. Nechtěli jsme riskovat, že by nastoupil dřív a pak by scházel v příštím týdnu,“ vysvětlil trenér Zlína Robert Svoboda.