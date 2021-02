Vítkovický Mikyska: K Lakymu se přidali další střelci, to je jenom dobře

„Dvakrát jsme s nimi v základní hrací době remizovali, doma jsme s nimi vysoko prohráli (0:7 – pozn. aut.), takže jsme konečně chtěli tři body. Povedlo se, teď už se ale musíme soustředit na další zápasy,“ povídal vítkovický útočník Josef Mikyska, který se do sestavy vrátil po dvoutýdenní absenci.

Jaký byl pro vás návrat do zápasového tempa?

Jsem rád, že jsem se dostal do sestavy. Trénoval jsem, čekal na šanci. Přišli dva noví centři, takže je to nabité. Každým střídáním bojujeme o šanci hrát, o ice time.

Vy jste byl hodně vidět. Dal jste gól, trefil tyč, po další vaší akci zkoumal videorozhodčí, zda padl gól. Jak jste to viděl?

Hned jsem kroutil hlavou. Udělal jsem kličku gólmanovi za beton, zapáčil jsem ale holí do tyčky, takže jsem puk nezasunul do branky.

Váš gól ze začátku druhé části nastartoval tým k nejlepší třetině v sezoně – dali jste v ní čtyři branky. Čím to?

Bylo to tím, že jsme dobře otáčeli puky do útoku. Beci to dávali z jedné, my jsme dávali góly. K Lakymu (Dominiku Lakatošovi, nejproduktivnějšímu hráči týmu – pozn. aut.) se přidali další střelci, to je dobře.

Těsně před vaším gólem videorozhodčí po dlouhém zkoumání rozhodl, že po závaru branka nepadla. Nakopl vás ten moment?

Jo. Ale i ty přesilovky jsme hráli dobře. Šance jsme si vytvořili, mohlo padnout snad osm gólů, hodně tyček jsme trefili.

Proč jste závěr tak zbytečně zdramatizovali?

Vedli jsme 5:1, byla tam zbytečná vyloučení. Dostali jsme se z rytmu, byli jsme ukolíbaní.