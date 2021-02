Elitní formace řídila výhru hokejistů Vítkovic nad Karlovými Vary

Než se hosté z Karlových Varů stačili v Ostravě rozkoukat, prohrávali po první třetině utkání 47. kola extraligy s týmem Vítkovice Ridera 0:3. A domácí si vedení podrželi až do konce, Západočechy porazili 5:2.

Sparta dál zůstává těsně za Třincem, Motor se blíží předposlednímu Zlínu 47. kolo extraligy přehledně

„Základ vítězství jsme položili v první třetině. Vycházeli jsme z dobré obrany, byli jsme lepší na puku a herní převahu jsme vyjádřili třemi góly,“ pochvaloval si vítkovický kouč Miloš Holaň.

„Za to, co jsme předvedli, nebo spíš nepředvedli v první třetině, jsme si nezasloužili ani bod,“ zlobil se naopak karlovarský trenér Tomáš Mariška. „Přitom jsme dělali vše, co jsme jen mohli. Přijeli jsme o den dřív, připravovali jsme hráče, ale holt jsme se nedokázali na zápas nastavit hlavou. Naše hra bohužel neměla v první třetině žádné parametry.“

Hosté se paradoxně zvedli při početní výhodě Vítkovic, kdy v oslabení skóroval Jiří Černoch. „A to jsme si speciálně k přesilovkám něco říkali. Dávali jsme si pozor, ale vznikla tam taková chyba, špatně jsme zareagovali,“ litoval ostravský útočník Lukáš Krenželok. „Naštěstí to tam za chvíli Laky (Dominik Lakatoš) uklidnil, když dal čtvrtý gól. Jinak to mohlo být větší drama,“ podotkl Krenželok.

„Mužstvo upustilo od hry z první třetiny a dalo soupeřům dost prostoru na to, aby mohli korigovat. Při jejich šancích nás ale podržel gólman Svoboda,“ hodnotil Holaň. „Ve třetí třetině jsme si to zkušenou hrou už pohlídali, jsou to pro nás velmi důležité body, ke kterým nám pomohla velice dobrá produktivita první trojky.“

Elitní formace domácích zařídila čtyři góly, její členové nasbírali za zápas deset kanadských bodů. „Vedle sebe mám dva zkušené hráče, je s nimi parádní spolupráce. Snažím se jim to nekazit,“ usmíval se Dominik Lakatoš. „Tentokrát nám to tam napadalo, což je jedině dobře. Musíme být všichni v co nejlepší formě,“ zmínil Lakatoš blížící se konec základní části.

Po přesunu do první formace začal body více sbírat rovněž Lukáš Krenželok. V posledních šesti zápasech vstřelil pět branek, k nim přidal dvě gólové asistence. „Body se teď dělají,“ povídal 37letý forvard. „Každý něco vytvoří, sedí nám to,“ pochvaloval si souhru s centrem Janem Hruškou a Dominikem Lakatošem.