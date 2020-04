Kam povedou další kroky Vladimíra Růžičky? Zájemci zatím nejsou

Růžička před rokem zářil: dostal smlouvu ve Spartě, která mu předem zaručovala, že se s ním počítá jako s jedním z hlavních lídrů. Vysoký plat ho předurčoval do první, nejhůře do druhé formace.

Trenéry ovšem nepřesvědčil a jeho role slábla. Až nakonec skončil ve čtvrté pětce. I toto stigma teď zhoršuje jeho vyjednávací pozici. Tedy minimálně v případě, pokud bude trvat na nadstandardních finančních podmínkách. Jednatřicetiletý centr se totiž nechce vzdát touhy být v novém působišti klíčovým hráčem.



Potvrzují to i slova i jeho agenta Michala Sivka, jenž říká: „Snažíme se Vláďu nabízet a získat pro něj tým, kde dostane pozici, kterou ve Spartě neměl, aby byl spokojený.“

Samotný hráč byl ze svého konce ve Spartě zklamaný, byť sám vzhledem k průběhu sezony dobře tušil, že to není ono. Redakce iDNES.cz se ho opakovaně pokoušela kontaktovat, ale nejprve se odmítl vyjádřit ke svému konci ve Spartě a o pár dní později s omluvou zavrhl možnost promluvit o své budoucnosti.

„Děkuju za zájem, ale zavolejte, až budu mít nové angažmá,“ reagoval.

Sivek tvrdí, že centrů jako Růžička je na hráčském trhu málo. Jako správný agent je přesvědčený o jeho výkonnosti, kterou „potvrdil i statisticky vzhledem k prostoru, který dostal na ledě.“

Trenér Vladimír Růžička a jeho syn Vladimír Růžička Ml.

Objevují se však hlasy, které kritizují jeho dlouhodobé nedostatky: horší bruslení, malou agresivitu, neschopnost hrát do těla, menší přizpůsobivost k defenzivní práci a také nevelkou ochotu tvrdě pracovat v tréninku. V posledních dvou bodech se ostatně shoduje se svým otcem, jenž se však jako trenér zcela proměnil a před lety přiznal: „Hráč jako já by v mém týmu neměl šanci.“



Růžička starší byl však větší talent, který hrál navíc v jiné době. Dnes se klade extrémní důraz na pracovitost.

Přesto se hokejovým zákulisím nesla zpráva, že by měl Růžička mladší znovu nastupovat pod svým otcem, který ho vedl ve Slavii a v Chomutově a jenž nyní působí v Hradci Králové. Jenže doladění tohoto transferu je momentálně v nedohlednu.

Sivek dokonce tvrdí: „Jsou to jen spekulace, s Hradcem jsme v tuto chvíli o Vláďovi vůbec nemluvili. Jeho odchod ze Sparty je čerstvá informace, řešíme to teprve chvíli a uvidíme, co bude. Zatím nemáme konkrétní tým. Jsem ale přesvědčený, že nabídek bude víc.“

A co zahraničí? I to by pro Růžičku mohla být varianta a také nová zkušenost. Před lety se neúspěšně pokoušel přesvědčit na zkoušce v lotyšské Rize. I tady však situaci komplikuje koronavir a zavřené hranice.

Nikdo v tuto chvíli netuší, co bude. Ani Vladimír Růžička mladší.