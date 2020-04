Hokejová Sparta se chce zbavit Růžičky, odchází i gólman Sedláček

Byla to před rokem docela událost, když Růžička coby odchovanec Slavie zamířil z Chomutova do kádru velkého městského rivala. Ve Spartě dostal poměrně lukrativní podmínky, počítalo se s ním na pozici centra do první, nejhůře do druhé formace.

Jeho pozice v hierarchii týmu však postupně slábla, jelikož nebodoval a nedával góly. Přitom právě on měl být borcem, jenž mužstvo svou produktivitou a celkovými výkony potáhne. A ač se v jednu chvíli zdálo, že by se mohl probrat, velký comeback se nekonal. Růžičkovo místo bylo ve třetí, nebo dokonce i ve čtvrté formaci. Za sezonu nasbíral 26 (10+16) bodů.

„S Vláďou Růžičkou budeme nějakým způsobem řešit jeho budoucnost,“ potvrdil Jaroslav Hlinka, jenž má ve Spartě funkci sportovního ředitele.

Přeloženo: vedení klubu si zhodnotilo, že prostředky, které do hráče vkládá, nejsou adekvátně zúročeny na ledě. A jelikož ambiciózní vedení touží udržet kádr na špičkové úrovni, bude peníze za jeho plat potřebovat.

Teď bude podle všeho záležet na Růžičkovi, jestli bude ochotný přistoupit na snížení platu, nebo zda bude jiný klub chtít převzít jeho současný kontrakt. Redakce iDNES.cz se hráče pokusila kontaktovat, na přímou otázku však reagoval slovy: „Nezlobte se, teď nemám čas.“

Ve hře byl údajně přesun do Hradce Králové, kde byl potvrzen ve funkci hlavního trenéra jeho otec Růžička starší, z této varianty však prozatím nejspíš sešlo. Najít případného zájemce bude složitější i kvůli koronavirové krizi, jež bude nutit většinu hokejových klubů šetřit.

Jasněji by mohlo být už 30. dubna, kdy by se Sparta mohla k situaci oficiálně vyjádřit. Právě tento den nebo nejpozději 1. května kluby obvykle zveřejňují změny v kádru, protože hráčům končí kontrakty.

Do té doby zbývá ještě pár dnů a může tedy teoreticky dojít i k dohodě o předčasném ukončení smlouvy. Jisté však je, že ve čtvrtek vedení rudých oznámí odchod brankáře Sedláčka, jemuž končí smlouva.

„Rozhodli jsme se ji neprodloužit,“ okomentoval situaci Hlinka. Otázkou je, zda se tím upevní pozice jedničky Matěje Machovského, nebo přijde do brankoviště ještě někdo nový.