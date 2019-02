Dejte jim výplaty! křičel kotel Pirátů. Hokejisté Chomutova se bouří

Podle iSport.cz dokonce hráči zvažovali bojkot nedělního zápasu v Olomouci, ale ze schůzky v kabině nakonec vzešla mírnější varianta. Ultimátum, do kdy jsou hráči ochotni vyčkat na zaplacení gáže.

Dluhům nasvědčují i slova jednoho z hráčů na jeho Facebooku. Ke svému příspěvku z tréninku v tělocvičně napsal: „Trénink loupežného přepadení v bance. Člověk musí nosit domů nějaké peníze.“ A přidal k tomu kupu smajlíků. V následné diskusi doplnil: „My si tu zpíváme, i když bez peněz.“

Zpoždění výplat není v extralize ojedinělou záležitostí. Zatím se žádný z chomutovských hokejistů na orgány svazu neobrátil. „Ty zprávy k nám přicházejí, ale zatím jsme nezaznamenali spor na úrovni smírčí komise,“ řekl pro iSport.cz Josef Řezníček, ředitel extraligy.

Jaroslav Veverka mladší, statutární ředitel Pirátů, tvrdí: „Vedení vnímá, že současný stav je velice daleko od ideálu. Snažíme se hledat řešení. Vážíme si přístupu hráčů, víme, že to pro ně není vůbec snadné. Věříme, že spolu povedeme dialog a že to poslední, co bychom chtěli, je stavět ultimáta. Nepomůže to ani jedné straně. Všichni nosíme na prsou jedno logo. Za dobrých i složitých časů.“

Veverka věří, že klub se zase dostane do dobré ekonomické kondice. „Každou sezonu jsme dostáli svým závazkům a bude tomu tak i letos. Nebudeme se schovávat, ale budeme dělat maximum.“

Chomutov je v extralize předposlední, hrozí mu baráž. Pokud se zachrání, ale nebude mít uhrazené dluhy, nedostane extraligovou licenci.