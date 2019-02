Duda: Hokej v Chomutově nesmí zemřít, pomůžou i patrioti

Jak zní domluva s vedením?

Splátkový kalendář je vymyšlený, Standa Mikšovic nám po dohodě s hráčskou asociací nastínil ekonomickou stránku, jak to bude fungovat do konce dubna. Tehdy by měl být celý dluh umazaný, maximálně bychom měli být jednu výplatu pod.

Jak reagovala kabina?

Přetlumočili jsme jí, jak jsme nahoře nakoupili, teď je na každém, jak to vstřebá. Ale je to dobrá zpráva. Momentálně z toho mám fakt dobrý pocit, vzduch se trošku vyčistil. Teď je na Standovi, aby dokázal klukům, že mu můžou věřit, že peníze na účty naskáčou, že to pojede dál, a my se budeme soustředit jen na hokej. Ten problém byl vážný.

Nehrozí exodus hráčů?

Co se bavila kabina, všechno by mělo být při starém a měli bychom dál bojovat za Piráty v sestavě, jakou máme.

Dlužilo se všem hráčům?

Kluci, co posílali na klub výzvy, hrazení byli. Ekonomicky a­ psychicky silnější hráči peníze nedostávali, ale to ani kluci z realizačního týmu a hráči s menšími smlouvami. Na ně jsme se snažili hlavně poukázat. Oni si nemůžou tak vyskakovat, bojí se něco říct, navíc si museli začít i půjčovat. Od toho jsme tým, abychom jim my starší hráči podali pomocnou ruku. Někteří kluci došli až tak daleko, že si museli začít půjčovat. Neposlouchá se to hezky.

Ovlivňovalo to výkony?

Určitě. Když někdo tři měsíce chodí do práce, nedostává peníze a musí platit DPH, to se na něm podepíše. Neznám jinou takovou firmu v Evropě a v Čechách.

Další komplikací je marodka.

To je druhá věc, že jsme nabrali spoustu zraněných a nemocných kluků. Mladší dostali šanci, famózní je Pavlát v bráně nebo Gut v útoku. Všechno špatné je pro něco dobré. Momentálně potřebujeme body, abychom neztratili kontakt s týmy, co jsou před námi. Vyhnout se baráži, to je jasný úkol!

Ale co pak? Nebojíte se o budoucnost chomutovského hokeje?

Myslím, že Standa Mikšovic pro to dělá maximum. Zapojil do toho i chomutovské patrioty, kteří ty peníze a čas hokeji dávali už dříve. Já říkám jednu věc, v Chomutově nesmí hokej zemřít! Zvlášť když vidím, kolik hráčů za poslední léta vychoval pro NHL a kolik dětí tady hokej hraje. My jako hráči po sportovní stránce budeme dělat maximum. A věřím, že Standa to udělá po té ekonomické.