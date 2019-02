Výplaty v Chomutově budou, Piráti se dohodli. Zaplatili také za stadion

„Předchozí dny byly hodně náročné, ale díky řadě jednání a vstřícnosti našich partnerů jsme uhradili veškeré závazky vůči městu,“ uvedl v klubovém prohlášení výkonný ředitel Stanislav Mikšovic s tím, že peníze pro městské organizace už odešly z účtu Pirátů.

Stadion provozuje společnost Kultura a sport Chomutov a její jednatelka Věra Fryčová pro MF DNES řekla: „Klub nám dlužil zhruba tři miliony korun, a kdyby je nezaplatil, mělo by to další dopady. Mám ale signály, že všechno bude splaceno. Nejpozději v pátečním výpisu z účtu to zjistíme.“

Dopolední schůzka vedení se zástupci hráčů a trenérem a sportovním manažerem Vladimírem Růžičkou starším napjatou situaci v klubu částečně uklidnila. Zdá se, že Chomutov se před uzávěrkou přestupů nemusí obávat exodu hráčů.

„Informoval jsem kluky, jaká je aktuální situace, a se svolením majitele jsem jim navrhnul řešení. Naše situace se nevyřeší ze dne na den, ale momentálně můžeme garantovat uhrazení části závazků vůči hráčům. Povedeme další jednání tak, aby se vše co nejdříve narovnalo,“ podotkl Mikšovic.

Za hráče to odkýval útočník Radek Duda, účastník debaty s vedením: „Je pravda, že jsme se s vedením dohodli na řešení, které jako kabina akceptujeme.“ Pro MF DNES doplnil: „Splátkový kalendář je vymyšlený, Standa Mikšovic nám po dohodě s hráčskou asociací nastínil ekonomickou stránku, jak to bude fungovat do konce dubna. Tehdy by měl být celý dluh umazaný, maximálně bychom měli být jednu výplatu pod.“

Předposlední mužstvo extraligy kromě finančních potíží postihla i nebývalá marodka a kapitán Marek Tomica odmítl, že to spolu souviselo: „Poslední dobou se objevily spekulace ohledně zdravotního stavu hráčů, že tady něco sabotujeme. Za kabinu chci říct, že to není pravda. Máme hodně kluků zraněných, k tomu se přidaly nemoci.“



Podle informací MF DNES navíc nejméně trio marodů Peters, Růžička a Sklenář výplatu dostává. Někteří z hráčů však neviděli až tři měsíční gáže. Bojkot zápasů, o kterém se mluvilo, údajně mužstvo nijak zásadně nezvažovalo. „Razantní kroky od nás nikdo nemůže čekat,“ prohlásil na klubovém webu zastupující kapitán Ivan Huml. „Naše smlouvy v žádném případě porušovat nebudeme.“



Klub se dostal do potíží, protože ekonomické trable řeší i generální partner NOEN; akciovou společnost stejně jako Piráty vlastní Jaroslav Veverka starší. Firma čelí insolvenčnímu návrhu a peníze z nové zakázaky na velkorypadlo v hodnotě 1,5 miliardy korun budou do kasy plynout až za dva tři roky.