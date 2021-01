Chtěli jsme víc střílet, liboval si po výhře plzeňský útočník Přikryl

„Hlavně jsme chtěli ukončit sérii čtyř porážek v řadě. I když jsme předtím měli některé zápasy dobré, body jsme nesbírali. Teď jsme to chtěli zlomit,“ svěřil se Přikryl.

Vy jste se trefil dvakrát, první gól po teči muselo posvětit až video. Byl jste si jistý, že platí?

Tečoval jsem puk daleko od branky a cítil jsem, že hokejka byla nízko. I na střídačce se mě kluci ptali, byl jsem si jistý, ale stejně čekáte na verdikt rozhodčích. Věřím, že nás ten gól trošku nakopl.

Byla to náhoda?

I v mládeži jsem se takhle pohyboval před brankou, mohlo mi to teď pomoci. Trenéři nás obecně nabádají, abychom se víc tlačili do branky. Dnes jsme to plnili, Martin Lang dával gól z brankoviště těsně před koncem druhé části, přesně takové akce potřebujeme.

Před deseti dny jste doma Hradci podlehli jasně 1:4. Vycházeli jste hodně z toho zápasu?

Tehdy byl Hradec lepší. Ale na to jsme se moc nekoukali. Potřebovali jsme vyhrát a bylo nám jedno, kdo proti nám stojí. Zvládli jsme to, byli lepší než oni. Dali jsme si za úkol víc střílet a konečně jsme soupeře přestříleli, to byl náš cíl.

Ve třetí části jste zvyšoval na 5:2 krásnou ranou pod horní tyč.

Tam musím pochválit Ebyho (Eberleho). Vyměnili jsme si puk a on mě krásně z rohu uvolnil mezi kruhy. Sám jsem byl překvapený, kolik mám času. Snažil jsem se přesto vystřelit rychle, aby tam ještě nepřilétla hokejka soupeře.

Váš starší bratr Roman v Českých Budějovicích sbírá hlavně asistence, vy už jste v sezoně na osmi gólech. Hecujete se?

S bráchou si voláme a já mu rozhodně nemám co radit. On je zkušenější, spíš pomáhá mně. Vím, jaký je to hokejista a určitě to časem i střelecky zlomí. Snažíme se být navzájem oporou, držíme se v psychické pohodě.

Jak vám k pohodě pomohla účast na MS do 20 let v Kanadě?

Teď už je to dobré, ale ten návrat byla hodně dobrá zkušenost. Spal jsem tři hodiny a hned šel v Plzni do zápasu. Nic lehkého...