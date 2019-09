Štěstí, ovšem počítá se. Hradecký Pavlík přihrával, ale dal gól

Góly dvou hokejových beků, kteří spolu v obraně hradeckého Mountfieldu nastupují už druhou sezonu, týmu zařídily výhru 2:1 v prvním prestižním derby letošní extraligové sezony.

„Nastupujeme spolu už od loňska a dobře se doplňujeme,“ komentoval Filip Pavlík pohodu, s jakou tato obranná dvojice v současné době hraje.

Hrajete hodně ofenzivně, jaké to je být třeba v pozici hráče, který vzadu zůstane sám, zatímco váš kolega je někde v útoku?

Je pravda, že někdy se s ním potkám za naší brankou, někdy ne. Někdy se dokonce stane, že se za naší brankou sejdou naši útočníci a my s Mislavem se sejdeme za soupeřovou. To je ale dnešní hokej, pět hráčů útočí, pět brání a vyplývá to ze hry.

V Pardubicích se vám útočení vyplatilo, vstřelili jste oba góly a díky nim jste vyhráli. Jaký to byl podle vás zápas?

Těžké derby. Hodně se bruslilo, hrál se rychlý hokej, z obou stran pohledné nahoru dolů. A my jsme vyhráli, tak můžeme být dvojnásobně spokojení.

V předcházejících vašich zápasech padalo hodně gólů, tentokrát to bylo jinak. Dalo se to předpokládat i vzhledem k tomu, že soupeři z Pardubic to v úvodu sezony střelecky moc nejde?

To je sice pravda, ale v zápase se může stát cokoliv, najednou to přijde a dají pět šest gólů. Navíc před derby vyhráli v Litvínově a chtěli to doma potvrdit.

A váš vítězný gól?

Viděl jsem před brankou Lukáše Cingela, chtěl jsem mu přihrát, ale trefil jsem protihráče asi do kolena a on si to kopl do branky. Asi trochu štěstí, ale gól se počítá. Gól jako gól, navíc ještě vítězný.

Přestože jste ve třetí třetině vedli a dotahovat musel soupeř, tak jste měli převahu, spoustu střel...

To je sice pravda, ale gól jsme už nedali. Škoda, mohli jsme být v závěru trochu klidnější. Odehráli jsme ho ale dobře.

Před derby jste vyhráli doma nad Plzní 6:5, když jste ještě chvíli před koncem vedli 6:2. Velké varování pro derby?

To jsme opravdu nechtěli znovu dopustit.