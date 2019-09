Tolik faulů nám škodí. Příště si je musíme odpustit, kárá Tybor

„Tlačíme to furt na tři pětky a ta energie tam ve třetí části, kdy jsme měli zabrat, vůbec nebyla. Bylo to vidět i v přesilovkách: Hradec bruslil, napadal nás, a my jsme nedokázali zavézt puk ani do třetiny,“ pokračoval 29letý slovenský forvard.

Narážel tak především na výhodu při vyloučení hradeckého zadáka Voráčka v čase 46:05, ve které paradoxně několikrát střílel jenom Hradec. Ten navíc i ve čtyřech na dlouho dokázal Dynamo přikovat k jeho vlastní brance.

„Jsou tu hráči, co hrají jak přesilovky, tak i oslabení. Neměli jsme šťávu...,“ mínil Tybor.

Že by byl problém v nedostatečné sehranosti - v mužstvu se v letní přípravě objevila spousta nových tváří -, to si ovšem nemyslí.

„Ale vznikají tam situace, že třeba někdo z přesilovkové formace vypadne, jako u nás ve druhé třetině Denis Kindl. Muselo se to zalepit někým, s kým tak secvičení nejsme. Máme však hráče dost zkušené na to, abychom si s tím uměli poradit a něco v početní výhodě vymyslet. Jenže jsme se tam nebyli schopní dostat,“ štvalo ho.

Statistika využití přesilových her je zatím výmluvná: 7,14 %. Ze 14 výhod Dynamo dosud proměnilo jedinou, shodou okolností právě v duelu s hradeckým Mountfieldem zásluhou střely Hovorky, již jeden z hostujících beků tečoval přímo mezi betony brankáře hostí Mazance. I s touhle bídou Pardubičtí nicméně nevzdávali naděje na bod; Hradec jim přes jasnou převahu v závěru neuměl utéci.

„Při troše štěstí jsme ho brát mohli, byť nevím, zda jsme si ho zasloužili. Ale pořád jsme žili,“ poznamenal Tybor. „Ondra (brankář Kacetl) chytal výborně, a kdyby nám tam nějaký gól spadl, byla šance uhrát alespoň remízu,“ dodal.

V pátek od 18 hodin hraje Dynamo v Olomouci a podle Tybora bude, jak jinak, klíčové srazit počet faulů. „Protože nemáme široký kádr, musíme jim předcházet, abychom hráli pět na pět, nebo sami byli na přesilovce,“ nastínil.