Krejčí kouzlil, Škůrek se ranou odšpuntoval. A Olomouc je v play off

David Krejčí vyhrál vhazování čistě na navrátilce po měsíčním marodění Jana Káňu, který nabíjel Škůrkovi. Bek vážící 111 kilogramů dal do rány z první všechnu sílu. A rachejtlí překonal brankáře Frodla!

Olomouc - Pardubice 3:2.

Škůrek si užíval gólovou radost poprvé v sezoně, naposledy skóroval 5. ledna 2021. A teď zajistil mančaftu předkolo play off! „Určitě bych chtěl, aby padl dřív,“ pousmál se. „Tak dlouho jsem ještě na gól nečekal a doufám, že už čekat nebudu. Člověk to měl v hlavě. Už jsem si říkal, že jestli skončím sezonu s nulou, bylo by to hodně špatný. Vyšlo to perfektně. Čisté buly.“

Nacvičený signál klapl dokonale.

„Škůrek má nejtvrdší střelu,“ ocenil olomoucký trenér Zdeněk Moták. „Ale musí se k ní dostat...“

Asistence sezony? Krejčí láme rekordy

Mohlo by se zdát, že byl hvězdou pátečního večera, avšak nejvíc zářil jiný David - Krejčí. To, co předvedl při trefě Michala Kunce na 1:1, si dohledejte. A pochopíte, proč patřil k­ nejlepším v NHL. Absolutní top.

Kouzelný moment vhodný génia. Asistence sezony? Z rohu si vyjel na osu, kličkou obelstil soupeře a utajeným bekhendem našel Kunce na zadní tyči. Pětatřicetiletý centr má po návratu z olympiády úžasnou formu, bodoval v každém ze sedmi utkání.

Se 44 kanadskými body za 18 gólů a ­26 asistencí překonal olomoucký rekord Aleše Zimy.

„Měli Krejču, který je skvělý hokejista,“ povzdechl si po sedmé porážce v řadě pardubický trenér Richard Král. Jeho tým nastřelil ve třetí třetině dvě tyčky, srovnal, a pak dostal K. O.

Mora si vydechla. Po třetí výhře v řadě má předkolo na tuty. „Konečně jsme začali hrát, co po nás trenéři chtějí,“ podotkl Škůrek. „Bylo to hodně napjaté, spadli jsme i na čtrnácté místo, ale otočili jsme to v pravý čas.“

Moták si ulevil: „Deset dní zpátky jsme měli vyklepané ruce, nohy a báli jsme se všeho. Na Kladně to dopadlo dobře a od té doby hrajeme, co umíme. Hlava je mocná čarodějka.“

Čaroděj Krejčí a jeho učni mohou dojít daleko. „Snad budeme mít tuhle formu. Už se těšíme na soupeře,“ vyhlíží Škůrek.

„Diváky čekají velice přitažlivé souboje,“ těší se Moták.