Rychlý gól pomohl, hlásil plzeňský Eberle. Trefil se poprvé od 25. září

„Říkal jsem si, že nebudu vymýšlet a vypálím to nahoru. Možná jsem gólmana i trochu zaskočil, jsem moc rád, že to od tyčky zaplulo dovnitř,“ líčil 31letý Eberle po vítězství 3:0.

Hodně se vám ulevilo po tom dlouhém čekání na gól?

Nemá smysl nic moc měnit, musíte si za tím pořád jít. Šance jsem měl, bylo tam i několik tyček. Ale jsem určitě moc rád, že to tam spadlo.

Co rozhodlo o plzeňské výhře 3:0?

Dobře jsme k zápasu přistoupili. Hráli jsme tak, jak jsme si řekli. Chtěli jsme odčinit nepovedený zápas na Spartě, od začátku si šli pro tři body. Pomohli jsme si i přesilovkou, myslím, že jsme byli lepší od začátku do konce.

Zdůrazňovali jste si, že důležitá bude i disciplína? Měli jste tentokrát jediného vyloučeného.

Měli jsme lepší pohyb než soupeř, z toho plynuly spíš jejich fauly. Snažíme se nefaulovat v každém zápase, někdy se to ale holt špatně seběhne, možná i z přemíry snahy. Jsme rádi, že jsme to dnes zvládli téměř bez vyloučení a to jediné oslabení dokázali ubránit. Určitě jsme si tím hodně pomohli.

Poskočili jste na třetí příčku, jak těžké bude udržet pozici v elitní čtyřce v poslední čtvrtině základní části soutěže?

Chceme tam vydržet, sezonu na to máme rozjetou. Mít co nejlepší pozici do play off a poprat se o pohár. V úterý nás čeká čtvrtá Mladá Boleslav, další kvalitní soupeř a navíc venku. My máme tým sestavený na pohybu a speciálních formacích, na přesilovky a na oslabení. Když se nám v tomhle směru bude dařit, zase můžeme uspět.

Mrzí vás, že už nějaký čas nehrajete v jedné formaci s tradičními parťáky Kodýtkem a Strakou?

Důvodů je víc a nejsem od toho, abych si vybíral. Hokej hraji dost let a spoluhráčů jsem poznal spoustu. Ta lajna nám fungovala, ale teď je rozhodnutí trenérů takové a já nejsem od toho, abych si vybíral. Musím odvést co nejlepší práci pro tým, ať už nastupuji s Petry, nebo teď se Suchošem (Suchým) a Pourákem (Pourem). S jediným cílem – na konci si plácnout s gólmanem, sebrat tři body, osprchovat se a dát si pivo.