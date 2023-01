Musíme odvést maximum jako kdykoliv jindy, burcuje pardubický Poulíček

B tým hledá cestu z krize. Přichází další dvě posily Rezervnímu týmu pardubického Dynama se stále nedaří vybřednout z krize. V první lize mu beznadějně patří poslední pozice s desetibodovou ztrátou na předposlední Slavii a bude mít co dělat, aby hned během své premiéry nezahučel do druhé ligy. Ve středu v 18 hodin Východočeši vyzvou na domácím stadionu v Chrudimi Kolín a do utkání se zapojí i dvě nové posily, které by měly výrazně oživit útok. Na měsíční hostování přicházejí zkušení Jan Hruška a Tomáš Svoboda. „Jsou to kvalitní útočníci, od kterých si slibujeme posílení ofenzivy. Chceme se zvednout a věříme, že nám pomůžou,“ uvedl pro klubový web sportovní manažer Dynama B Tomáš Rolinek. Druhý jmenovaný Tomáš Svoboda už Pardubice zná. V extraligovém „Áčku“ působil během sezon 2017/18 a 18/19 (33 zápasů včetně play off – 4+9). Naposledy oblékal dres druholigového Znojma, stejně jako Jan Hruška, oba svou extraligovou kariéru spojili především s Kometou Brno. V letošní sezoně oba hráči dohromady zaznamenali 85 bodů.