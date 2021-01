Konečně. České Budějovice poprvé v sezoně urvaly doma tři body

Pro důležitý duel se do branky Motoru vrátil Marek Čiliak - i proto, že Jiří Patera už odcestoval za oceán do svého klubu NHL. Extraligovou premiéru si odbyl juniorský reprezentant Pavel Novák, jenž naskočil na křídle třetího útoku. Po dlouhém zranění se do sestavy vrátil i další útočník, Miroslav Holec.

Už na konci druhé minuty mohli jít do vedení domácí, ale René Vydarený zblízka nedokázal prostřelit zlínského gólmana Libora Kašíka. Hosté se uvedli nenápadnou ranou Tomáše Fořta z mezikruží, která zazvonila na tyčku.

Jihočeši po první třetině vedli o dva góly a k oběma jim Berani výrazně pomohli. V 11. minutě nechal Antonín Honejsek kotouč ve střední třetině přímo pro Radka Prokeše, který se jej chopil a tvrdou ranou otevřel skóre.

„V tak důležitém zápase se to nemůže stávat. Energie se tím přelila na stranu soupeře,“ všiml si zlínský asistent trenéra Martin Hamrlík.

O tři minuty později hosté nebyli důrazní při odehrání kotouče ze třetiny, do puku se opřel Jakub Suchánek a nekompromisní střelou propálil vše, co mu stálo v cestě. „Využili jsme zaváhání soupeře, rychle vstřelili dva góly a hrálo se nám lépe,“ potvrdil trenér vítězů.

Motor dominoval a mohl dát i další branky. Své velké možnosti mohl litovat zejména Martin Novák, který však v průběhu hry ze zápasu odstoupil. „Jde o vážné zranění a nevypadá to s ním dobře,“ litoval Prospal.

Na startu druhé části pak pomohla zlínskému gólmanovi i tyč, která ho zachránila po bombě Karla Plášila. V půlce zápasu mohl při svém prvním střídání skórovat Miroslav Holec, sám před brankářem ale po bekhendové kličce neuspěl.

Od té doby převzali iniciativu Berani, kteří stále častěji najížděli na Čiliaka. Budějovický kouč Václav Prospal, jenž se na střídačku vrátil po dvouzápasové pauze kvůli operaci kolene, ze své židle často hromoval, ale nebylo to příliš platné. Hosté tlačili a při ráně Jiřího Suhrady zachránila domácí spojnice břevna a tyče Čiliakovy branky.

Zlín se dočkal snížení na startu třetí části. V samotném závěru přesilové hry Čiliak jen vyrazil nahození Jakuba Ference k Lukáši Vopelkovi, který dorazil kotouč do sítě.

Pro Vopelku mohla mít trefa speciální příchuť. V létě totiž marně bojoval o místo v budějovickém kádru, teď se ve Zlíně chytil.

Další góly už ale Marek Čiliak nepustil a odchytal jeden z nejlepších duelů v této sezoně. „Podržel nás v klíčových momentech. Soupeř měl šance a Čilo nám pomohl. Takhle si představuji, že bude chytat každý zápas. A že nám dá šanci vyhrát utkání – od toho tady je,“ chválil Prospal.

Zbytek utkání se změnil ve velký boj. Houževnatý zlínský celek se nevzdával naděje na body. Šance hostů pohasly tři a půl minuty před koncem, kdy Pavel Pýcha správným směrem odrazil rozehrávku hostů, Zdeněk Doležal se chopil kotouče a jeho střela propadla Kašíkovi až za brankovou čáru.

Zlínský brankář Libor Kašík sleduje, jak se jeho spoluhráč Jakub Ferenc přetlačuje s budějovickými Romanem Přikrylem a Miroslavem Indrákem.

V závěru už se hosté ani nedostali ke hře bez brankáře. „Poslední vhazování bylo tři minuty před koncem a uvažovali jsme o tom, že odvoláme gólmana. Zápas už byl ale rozhodnutý,“ vysvětlil Hamrlík.

Motor vytouženou výhru slavil už deset vteřin před koncem, kdy hráči radostně bušili hokejkami do mantinelu. Po triumfu nad Zlínem nabitý program pokračuje. V úterý od 17.20 hodin Budějovice hostí Litvínov, v pátek pak jedou do Olomouce.