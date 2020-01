Nula potěší, ale hlavní jsou body, říká olomoucký brankář Konrád

„Každé vítězství je pro nás v této fázi důležité a o to lepší za tři body a doma, kde se nám v poslední době nedařilo. Bereme ho všemi deseti. Hra byla možná lepší než výsledek, měli jsme víc šancí než soupeř,“ pochvaloval si Konrád.

Vedli jste od první minuty, je to pro brankáře lepší.

Kdybychom bránili od první minuty, tak by se nám to asi nepodařilo. Je to v podstatě jedno, snažím se soustředit sám na sebe. Samozřejmě bych byl radši, kdybychom vedli deset minut před koncem 4:0, ale je to bohužel tak, že to musíme ubouchat na jeden dva góly. Bodovali jsme teď třikrát v řadě, tak doufám, že to ještě natáhneme.

Znovu se potvrdilo, že proti Hradci moc gólů nepadá?

Mazy (brankář Mazanec) má v poslední době perfektní formu, v Lize mistrů i v extralize dostává minimum gólů a znovu to potvrdil, po druhé třetině to mohlo být tři čtyři nula a jen se dohrávat. I proto jsme velmi rádi, že jsme vyhráli.

Smoleňák sice v přesilovce vyrovnal, ale bruslí, a sudí branku neuznali. Věřil jste, že by gól neměl platit?

Viděl jsem, že tam byl pohyb bruslí do brány, zatímco puk šel od brány pryč. Ale ten výklad pravidel je strašně těžký a v podstatě jsem jen doufal, že nebude platit.

Máte první nulu v sezoně. Je to povzbuzení?

Už jsem nulu neměl, ani nepamatuju, naposledy, tuším, s Vítkovicemi na začátku minulé sezony. Trochu se doma trápíme s góly, takže jsem fakt rád, že jsme vyhráli. Samozřejmě nula potěší každého gólmana, ale i kdyby to bylo 5:4, jsou důležité hlavně tři body.