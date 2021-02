První místo patří Spartě. Emotivní vítězství, řekl střelec Kudrna

„Byl to typický zápas z play off. Týmy dobře bránily, rozhodoval každý souboj. A my nakonec dali o ten jeden gól víc,“ zhodnotil Kudrna duel dohrávaného desátého kola.

Z kabiny se ozýval pořádný řev.

Takové vítězství je emotivní, prohrávali jsme 0:2, takže jsme moc rádi, že jsme to otočili na naši stranu a udrželi se na prvním místě. Ale jedeme dál.

Právě vy jste dal rozhodující branku, jak k ní došlo?

Snažili jsme se napadat, získávat puky po nahození, tlačit se do brány. To se zrovna podařilo, takže jsem mohl ten puk do brány dorazit.

Čím si vysvětlujete ten horší začátek?

Na jedné straně je dobré, že se nám daří zápasy otáčet, psychice to pomůže do konce sezony, ale my ty začátky musíme zlepšit. Ne každé utkání můžeme otočit, na tom musíme zapracovat.

Otáčeli jste už v neděli proti Pardubicím, pomohla ta zkušenost?

Nebyly to jen Pardubice, v sezoně se nám to stalo víckrát, ale bude se nám hrát lépe, když to nebudeme muset dělat.

Co vám trenéři řekli v kabině po první třetině?

Žádný vítr, máme dost zkušený tým, abychom sami věděli, že to v úvodu nebylo ono. Trenéři nám poradili další taktické věci, na ledě je to pak na nás.

Podruhé v řadě se také stalo, že musel brzy střídat brankář Machovský, místo něj šel do brány Salák, cítíte se s ním jistější?

Z mého pohledu máme dva velmi kvalitní brankáře. Je jedno, kdo stojí v bráně. My musíme Matějovi (Machovskému) víc pomoct.

Ukázal Třinec, že patří k nejlepším týmům v lize?

Mají vynikající kádr, dokazují to po celou sezonu, dokazovali to rok před tím. Zápas to byl těžký, a takové nás teď čekají až do konce.