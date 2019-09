K velkému obratu zavelel Kundrátek: Tohle chceme přenést do ligy

„Od druhé třetiny jsme se tlačili do jejich brány a vytvořili si šance. Soupeř pak hodně fauloval a hrál tak často v oslabení,“ komentoval Tomáš Kundrátek chraplavým hlasem souboj s Lahti.

Ostatně vy jste dal svůj gól při hře pěti proti třem...

Vystřelil jsem a Stráňa (Stránský) dělal skvělou práci před brankou, to, co jsme si celou dobu říkali. Spadlo to tam a konečně to začalo padat i klukům.

Při té početní převaze jste asi minutu hráli bez brankáře v šesti proti třem. Co jste tomu říkal?

Byl jsem trošku překvapený, když jsem se podíval dozadu. Ale jo, musíme střílet a když jsme v šesti proti třem, tak musíme být vždy první u puku, což kluci skvěle zvládli. Celou dobu jsme byli u nich v pásmu, měli jsme naše hráče u nich na masce a stříleli.

V dosavadních třech zápasech jste měli 116 střel, ale až nyní jste se střelecky prosadili. Jak to?

Připravujeme se na start ligy, děláme věci, co máme. Chceme si tohle vrýt do hlavy a přesně takový hokej, alespoň takovou druhou a třetí třetinu jako teď s Lahti, chceme přenést do ligy.

V duelu s Lahti bylo i hodně emocí. Bylo to podobné i ve Finsku, kde jste prohráli 0:1?

Bylo to stejné. Tohle je mezinárodní hokej. Rádi si vždycky zahrajete s takhle kvalitním týmem.

Jak důležité je to vítězství?

Moc, protože z 0:3 se většinou do hry moc lehce nevrací. Odmakali jsme to, všichni dřeli. Jen škoda toho třetího gólu, co nám tam spadl, ale to se bohužel stává. Jinak oba dva naši brankáři (ve 21. minutě po třetím gólu Lahti Kváču nahradil Bartošák – pozn. red.) chytali skvěle.

Bylo těžké po tom třetím gólu utkání ustát?

Ten třetí gól byla náhoda... To se tomu klukovi (Björninen) stane jednou v životě. Divně se to tam odrazilo. Nedělali jsme si z toho hlavu a hned jsme po ledě lítali a hráli náš systém. Byl to pěkný hokej.

Šance jste měli i dříve. Co při nich chybělo?

Ano, byly tam nájezdy, dvě tyčky. Za vítězstvím jsme si šli. Věděli jsme, že jsme lepší a prolomili jsme to. Celou třetí třetinu jsme hráli u nich.

Bylo utkání náročné i na hlasivky, když tak chraptíte?

Ne, to je ještě z klimy, jak jsme byli na tripu.

V neděli hostíte Junosť Minsk, s nímž jste v Bělorusku prohráli 0:2. Jak na něj?

Hrát bez faulů.