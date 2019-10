Hradecký Pavlík: Kdo dál v Lize mistrů? Jen ať nemusíme autobusem

„Pro naše sebevědomí je to super, v lize nám to střelecky moc nejde, tak doufám, že jsme se chytli,“ řekl po výhře nad Grazem tento odchovanec Hradce.

V zápase proti Grazu sice už zdánlivě o nic nešlo, ale předpokládám, že takové vítězství není na škodu.

Je to tak. My nedáváme góly, proto jsme rádi, že to tam napadalo.

Výrazně jste se prosadili až v závěrečné třetině.

My jsme měli šance od začátku, bohužel tam se možná projevilo, že jsme nebyli střelecky úplně v pohodě a spoustu šancí jsme zahodili. Vedení bylo pouze jednogólové, naštěstí nám to tam začalo padat v závěru.

Trenér Martinec říkal, že se mu líbil výkon a z tribuny to vypadalo také velmi nadějně.

Náš hokej je postavený na rychlosti, ať hraje jakákoliv sestava. Jestli se to líbilo vám, trenérům a i divákům, tak jsme naprosto spokojeni.

Trenéra potěšila vysoká výhra i historický postup Před začátkem nového ročníku Ligy mistrů si v Hradci dali za cíl poprvé postoupit ze základní skupiny do vyřazovacích bojů. To se svěřencům trenéra Tomáše Martince podařilo, když skončili na druhém místě skupiny H za obhájci titulu z Frölundy a naopak přeskočili Cardiff i Graz. „Jsem šťastný, že jsme postoupili ze skupiny a půjdeme do dalších bojů,“ řekl po výhře nad Grazem hlavní trenér hradeckého Mountfieldu Martinec. Ten byl spokojen i s předvedenou hrou svého týmu v závěrečném zápase skupiny Ligy mistrů, který jeho tým vyhrál jasně 7:1. „Jsem rád, že jsme fanoušky potěšili velmi dobrým výkonem, po dlouhé době jsme dokázali vstřelit víc branek. Myslím, že kluci zápas zvládli skvěle,“ neskrýval potěšení Martinec. Jeho tým teď bude netrpělivě čekat na dnešní los osmifinále soutěže. Pro Hradec připadají v úvahu tři soupeři ze Švédska, tři ze Švýcarska a dva z Německa. Nejblíže pro fanoušky by to rozhodně bylo do Mnichova.

Ukázal se rozdíl mezi naší extraligou a rakouskou ligou?

Oni mají šikovný beky a lítají v pěti nahoru i dolů, ale myslím, že jsme je přebruslili.

Postoupili jste ze skupiny, poprvé za působení Hradce v Lize mistrů.

Splnili jsme cíl, což byl postup ze skupiny, a jsme za to moc rádi.

Že máte postup v kapse, už jste věděli den před zápasem. Ovlivnilo to sestavu?

Ta se řešila až v den našeho zápasu, takže asi ovlivnilo. Pár hráčů dostalo volno. My jsme druhé utkání skupiny sledovali a s klukama jsme si na WhatsAppu na týmové skupině hned gratulovali. Trenéři to postavili takhle a my jim věříme, protože i když nehrajeme v plné sestavě, máme sílu.

Dnes proběhne losování vyřazovací části, máte nějaký vysněný tým, který byste chtěl potkat?

Musím se přiznat, že ani nevím, kdo postoupil. Ale radši bych nějakou zemi, kam poletíme, protože cestovat daleko autobusem, to opravdu nemusím (smích).

Navíc už dnes jedete do Olomouce, v neděli vás čeká Zlín, dva velmi houževnaté týmy.

Určitě to budou těžké zápasy, ale my víme, jak hrají. Myslím, že bude rozhodovat jediná branka. Klidně ať vyhrajeme 1:0, ale musíme bodovat za tři body. A třeba nám k tomu pomůžou i ty góly vstřelené ze zápasu s Grazem.