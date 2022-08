Startuje hokejová Liga mistrů, hrát ji budou i Třinec, Sparta a Hradec

Královéhradečtí narazí hned v úvodu v Göteborgu na finálového soka z roku 2020, kdy hrál Mountfield v soutěži dosud naposledy. Dalšími soupeři Východočechů ve skupině G budou Eisbären Berlín a francouzský Grenoble. „Těšíme se, Liga mistrů je kvalitní soutěž, dostali jsme kvalitní soupeře do skupiny a jsem sám zvědavý, jak se s tím popasujeme. Bude to pro nás nastavené dobré zrcadlo,“ řekl útočník Jakub Lev.

Věří, že tým ve Švédsku naváže na povedenou přípravu, v níž vyhrál všechny čtyři zápasy. „Určitě tam budeme chtít uspět. Čtyřikrát vyhráli Ligu mistrů a je to kvalitní tým, jeden z nejlepších v Evropě, což neustále dokazují. Čeká nás asi hodně soubojů a hodně pohybu, bude důležité vyvarovat se zbytečných oslabení, protože přesilovky mají výborné. Budeme ale chtít hrát náš hokej a věřím, že když budeme dodržovat, co máme, tak můžeme být úspěšní,“ uvedl Lev.

Extraligový šampion Třinec změří síly s britským Belfastem. Ve skupině H se Slezané dále utkají se švédským klubem Skelleftea AIK a švýcarským Davosem. „Myslím, že jsme výborně potrénovali, nabrali kondici a zopakovali jsme si herní systém. Víme, co chceme hrát. Jen musíme zautomatizovat ten tlak do brány a střelbu. V dnešní době rozhodují ‚špinavé‘ góly. Liga mistrů bude něco úplně jiného než zápasy v přípravě a my se na to musíme zaměřit,“ uvedl pro klubový web obránce Milan Doudera.

Vicemistra Spartu čeká severský trojlístek. V pátek nastoupí Pražané ve skupině A proti dánskému Aalborgu, dalšími účastníky skupiny jsou švédský celek Lulea HF, finský Jukurit Mikkeli.

„Je to těžká skupina, která nás dobře prověří a připraví na začátek sezony. Mnohem radši ale hrajeme v této fázi Champions Hockey League než přátelské zápasy. Nejvíc se těšíme na měření sil s Luleou,“ prohlásil pro klubový web trenér Pavel Patera. „Máme trochu smůlu, že pořád jezdíme jen na sever. Ale bereme to jako velkou výzvu,“ doplnil kapitán Michal Řepík.

Vedení soutěže rozdělí na prémiích 3,47 milionu eur (85,5 milionu korun), téměř o dva miliony více než v premiérové sezoně 2014/15. Vítěz se může těšit na půl milionu eur (přes 12,3 milionu korun).

Formát Ligy mistrů se nemění, z osmi základních skupin po čtyřech týmech opět postoupí nejlepší dva do play off. Vítěz bude znám po jediném finálovém duelu, který je naplánovaný na 18. února 2023. Prvenství obhajuje tým Rögle, který potvrdil dosavadní nadvládu švédských celků, které ze sedmi odehraných ročníků slavily úspěch šestkrát.