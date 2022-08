Hokejová Liga mistrů se blíží. Nabízí rekordní odměny, české týmy mají nemalé ambice

Champions Hockey League vstupuje do osmého ročníku, v předešlých sedmi sezonách se kromě sezony 2017/18, kdy vyhrál finský JYP Jyväskylä, vždy radoval švédský tým: čtyřikrát Frölunda, jednou Rögle a jednou také Lulea, letošní soupeř Sparty ve skupinové fázi.

„Na ně se těšíme nejvíc,“ shodují se hlavní trenér Pavel Patera i kapitán Michal Řepík.

„Máme trochu smůlu, že pořád narážíme jen na týmy ze severu. Lulea má tým plný mladých hokejistů, hrají velmi dobrý hokej,“ ví Řepík.

Kromě Luley Sparta vyzve ještě finský Jukurit a dánský Aalborg.

Pražský klub si zahrál v sezoně 2016/17 finále, Frölundě podlehl až v prodloužení. Stříbro má ve své sbírce také hradecký Mountfield, který o tři roky později rovněž nestačil na Frölundu.

„Švédské kluby zatím Lize mistrů dominují, ale myslím si, že je na čase to změnit. A proč by ji nemohl vyhrát český klub? Sparta i Hradec už byly jednou blízko,“ podotýká Baumann.

Hokejisté Frölundy s pohárem pro vítěze Ligy mistrů.

„Pro vývoj ligy by bylo skvělé, kdyby české kluby došly co nejdále. Moc se na jejich působení v Lize mistrů těším,“ přidává prezident soutěže Jörgen Lindgren.

Vítěz obdrží od CHL pět set tisíc eur, celkem si týmy za výsledky rozdělí dohromady rekordních tři a půl milionu eur.

Hradec narazí ve skupině na německý Eisbären Berlín, švédskou Frölundu a francouzský Grenoble. Do Berlína dokonce vypraví vlak s fanoušky.

„Na cestu do Berlína se moc těšíme. Už jsme zažili výpravu do Grazu, a když jsme vyhráli, cesta zpátky byla moc zajímavá,“ říká s úsměvem kapitán Mountfieldu Radek Smoleňák.

„Osobně se těším na Frölundu, která nám ukáže, kde se před sezonou aktuálně výkonnostně nacházíme,“ pokračuje.

„Jsme rádi, že Ligu mistrů můžeme hrát. Máme těžkou skupinu, ale uděláme maximum pro to, abychom postoupili a nabrali cenné zkušenosti,“ burcuje trenér Tomáš Martinec.

Kromě Sparty a Hradce si letošní ročník vysloužil také mistr z Třince, který se utká ve skupině se švédským týmem Skelleftea, švýcarským Davosem a severoirským Belfastem.

Zkušenosti s britským hokejem má i nový kouč u Ocelářů Vladimír Országh, který při angažmá v Banské Bystrici svedl souboj s Cardiffem.

První zápasy českých klubů v letošním ročníku hokejové Ligy mistrů 1. září 19:05 Frölunda - Hradec

2. září 17:00 Třinec - Belfast

2. září 19:30 Sparta - Aalborg

„Mají hodně zahraničních hráčů, hlavně Kanaďanů. Proti Belfastu to bude velmi náročný fyzický hokej s tlakem do branky. Se Švédy a Švýcaři to bude zase hlavně o bruslení. Čekám vyrovnané zápasy a chceme je vyhrát,“ říká.

A pokračuje: „Cíle máme vysoké. Mužstvo pravidelně vyhrávalo a my to nechceme dokazovat jen na domácí, ale i na mezinárodní scéně.“

„Těším se i na Davos, kde hraje náš bývalý spoluhráč Matěj Stránský. Budeme se snažit udělat lepší výsledek než loni,“ hlásí kapitán Petr Vrána.

Třinec v minulé sezoně skončil ve skupině CHL třetí a do vyřazovacích bojů nepostoupil. V nich došel nejdále v roce 2018, kdy prohrál až v semifinále s pozdějším vítězem Jyväskylou.