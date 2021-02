Jaškin při výhře Dynama překonal český střelecký rekord v KHL

Góly:

31:22 Pakarinen (Lööv, Nicklas Jensen)

36:46 D. Sklenička

39:05 D. Sklenička (Schroeder, Nicklas Jensen)

50:21 O'Neill (H. Ikonen)

Góly:

19:53 Brjukvin (An. Sergejev)

44:29 Pääjärvi (Volkov, O. Lindberg)

46:37 Jaškin (Čajkovský, Kagarlickij)

59:33 An. Sergejev (Šipačov)

61:48 Kagarlickij (An. Sergejev)