Ještě rok v Rusku. A pak? Třeba se NHL ozve Kovářovi i popáté

Doma v Písku už se připravujete přes léto poněkolikáté. Vyhovuje vám to?

Naprosto. V Písku mám všechno, co k přípravě potřebuji. A to včetně ledové plochy, kterou si nechávám zamrazit, abych mohl trénovat i na ledě.

S kým se připravujete?

Trénuju sám. Na led chodím s několika místními odchovanci, kteří mi pomáhají se střelbou. Zároveň spolupracuju s píseckým trenérem brankářů Václavem Pipkem.

Odpočinul jste si po náročné sezoně?

Bylo to třeba. I od klubu jsem dostal nařízení, abych s přípravou nechvátal. Trénovat jsem začal až od začátku května. Mám připravený třítýdenní blok suché přípravy, od 8. června jdu na led. Uvidíme, kdy pak odletím do Ruska.

Vy jste ale v kariéře zvyklý na velký zápřah. Posledních 10 let chytáte každou sezonu jako jednička týmu velké množství zápasů. Naučil jste se s tím pracovat?

Ano, nic jiného nezbývalo. Už v Budějovicích mě tehdejší trenér František Výborný naučil si rozložit zátěž na celý rok. Sám mě vyháněl z ledu na tréninku, ať jdu na masáž nebo na kolo. Někdy mi i zakázal na led jít. Během reprezentačních přestávek mě posílal na pár dní do Třeboně do lázní. Tehdy jsem tomu nerozuměl, protože jsem měl sil dost. Ale na konci sezony docházely a uvědomil jsem si, že měl pravdu. To mi v kariéře hodně pomohlo. Dělal jsem letos rozhovor s jedním Švédem, který spočítal, že v Evropě není brankář, který by toho za posledních 10 let odchytal víc než já.

V posledních letech váš tým začíná přípravu soustředěním v Chomutově. Bude tomu tak i letos?

Mám strach, že letos to nevyjde. Léto v Chomutově už byla taková tradice, ale nedá se nic dělat.

Minulá sezona byla pro váš tým trochu divoká. Nakonec z toho bylo čtvrté místo po základní části, ale pak přišel rychlý konec v prvním kole play off. Čím to bylo?

Celá sezona byla zvláštní. Začali jsme výborně, pak jsme ale měli dlouhou sérii porážek a byli jsme rázem poslední. Nečekaně jsme se z takové pozice dostali do play off. Ale vypadli jsme hned v prvním kole.

Hvězdou vašeho týmu je Pavel Dacjuk, 41letá osobnost, člen Triple Gold Clubu pro vítěze olympiády, mistrovství světa a Stanley Cupu. Jaký je?

Známe se už delší dobu. Je to obrovská autorita, zároveň ale úplně obyčejný kluk. Kdyby ho člověk neznal, tak bych do něj neřekl, že zrovna on je možná nejlepší hokejista Ruska všech dob. Hokejově je něco jako u nás Jágr. Ale povahově se vůbec nepodobají.

Z osobního hlediska máte za sebou jednu z nejlepších sezon v kariéře. Souhlasíte?

Uplynulé dvě sezony byly pro mě suverénně nejlepší v kariéře.

Jekatěrinburg je třetí největší ruské město, velikostí se dá srovnat s Prahou. Vás v něm čeká už sedmý rok. Zalíbilo se vám na Uralu, čtyři tisíce kilometrů od domova?

Od začátku se tam líbí mně i manželce, a tak jsme neměli důvod odcházet, i když jsem měl i lepší nabídky. Nerad měním něco, co funguje.

Nezlákalo by vás angažmá s vidinou velkého týmového úspěchu, který vám v kariéře chybí?

Pro mě úspěch znamená i to, že dostanete průměrný tým do play off. I to je obrovská výzva. Důležité je mít cíl. A za tím pak jdete celou sezonu. Devět měsíců dřete, trénujete, bojujete v zápasech, 250 nocí sníte o úspěchu, a pak je krásný pocit, když se to povede. Zároveň se vždy také soustředím jako brankář hlavně na svoji práci. Být sám co nejlepší a dát týmu šanci vyhrát.

V Rusku máte smlouvu ještě na rok. Co plánujete potom?

Zatím žádný plán nemám. Ale klidně se může stát, že mě čeká poslední rok v Rusku. Bohužel už se mi počtvrté v kariéře stalo, že o mě stál klub NHL, ale já nemohl odejít, protože jsem měl platnou smlouvu. To bylo i letos, kdy se ptaly dva kluby. Velký zájem měl Edmonton.

Oslovil vás některý extraligový klub?

Ano, nezávazně mě oslovily dva kluby. Je vidět, že mají přehled a vědí, že mi bude končit smlouva. Potěšilo mě, že o mě stály.

Byly jedním ze dvou zmiňovaných klubů České Budějovice?

Ne.

To jste mě překvapil. Myslel jsem, že plánujete návrat právě do Motoru.

Plánovat mohu, co chci, ale nejdřív o vás musí stát.

Mrzí vás to?

Neřekl bych, že mrzí. Ale trošku mě překvapilo, že podepsali nového gólmana (Marka Čiliaka) na tři roky. Přitom je snadno dohledatelné, že mi za rok končí smlouva v Rusku.

Sledoval jste sezonu Českých Budějovic, kterým se podařilo postoupit do extraligy?

Jistě, sledoval jsem všechny sezony Motoru a z jeho postupu mám obrovskou radost.

Jakub Kovář na soustředění v hokejové hale v Písku

Mluví se o změnách formátu české nejvyšší soutěže. Co si o nich myslíte?

O tom bych se mohl rozpovídat na tři stránky, ale nechci se do toho pouštět. Jen řeknu, že nechápu, proč někdo chce měnit něco, co roky fungovalo. Stejně jako tomu bylo dřív u dorostu a juniorů.

Ještě závěrem k reprezentaci. Budete ještě někdy chytat v národním týmu?

Na to neumím odpovědět. Letos mi na podzim volali trenéři nároďáku, jestli bych nechtěl na jet na turnaj Euro Hockey Tour. Já je slušně požádal, aby mě letos nenominovali, že si potřebuji odpočinout. Co bude dál, to je ve hvězdách.

Během léta v Písku pořádáte počtvrté kemp pro mladé i amatérské brankáře. Jaký je o něj zájem?

Do kempu se nám přihlásilo třikrát víc lidí než loni. Přijede 36 hobby dospělých brankářů, o tři týdny později dorazí 72 dětí. Oslovil jsem píseckou radnici, jestli by bylo možné zamrazit stadion o měsíc dřív, tedy od 1. června.