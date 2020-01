Kovář se těší na atmosféru Utkání hvězd. A myslí na metu 400 zápasů v KHL

V ruské Kontinentální hokejové lize chytá už sedmý rok a kvalitními výkony si získal velký respekt. Jednatřicetiletý brankář Jakub Kovář i v této sezoně táhne svůj Jekatěrinburg v nejlepší hokejové lize v Evropě.

Další skvělou sezonu potvrzuje i nominace od místních novinářů na lednové Utkání hvězd. „Velmi si toho vážím. Pozvání je o to cennější, protože mě i potřetí zvolili novináři, nikoliv diváci nebo vedení soutěže. Beru to jako ocenění za moji dlouhodobou práci v Rusku,“ těší gólmana týmu Avtomobilist Jekatěrinburg.

Kovář bude zástupcem Charlamovy divize, ve které jeho klub v KHL působí. Rodák z Písku si atmosféru exhibičního utkání užije potřetí. V Utkání hvězd si zachytal už v letech 2015 a 2019. „Právě atmosféru okolo zápasu mám nejradši. Ale samozřejmě i setkání s těmi nejlepšími z celé soutěže je příjemné. Vždy je něco jiného potkávat se jako soupeři na ledě a potom spolu hrát v jednom týmu,“ doplňuje brankář.

Utkání hvězd se uskuteční 19. ledna v Moskvě. Své zástupce již volili fanoušci a novináři, týmy ještě doplní vedení soutěže a čtyři účastníky dodá juniorská liga MHL.

V tabulce východní konference Jekatěrinburgu patří aktuálně čtvrtá příčka. Pořadí je ale velice vyrovnané. „Naše výsledky jsou letos jako na houpačce. Hra není ideální, proto je čtvrté místo docela dobré. Ale týmy za námi nemají velký bodový odstup. Vypadá to, že nás letos čeká boj o umístění v elitní osmičce až do konce základní části,“ přiznává Kovář.

Kontinentální hokejová liga je zejména na východě opravdu nebývale vyrovnaná. Týmy od třetího do devátého místa dělí jen deset bodů. „Soutěž je každým rokem vyrovnanější, letos je to extrém. Zmizely slabé týmy, navíc se zmenšily rozměry kluzišť, což také dává slabším celkům větší šanci porážet ty silnější,“ vysvětluje Jakub Kovář.

Jeho tým v minulé sezoně jasně ovládl základní část. V play off ale Avtomobilist přešel pouze přes první kolo, ve čtvrtfinále ho v pěti zápasech vyřadila Ufa. Jekatěrinburg tak i v nové sezoně myslí na nejvyšší příčky.

„Klub vyhlásil určité cíle, ale po několika úvodních kolech je musel přehodnotit. Vedení si myslelo, že budeme dominovat jako loni, kdy jsme jasně vyhráli základní část. Ale nevyšly všechny změny, které se před sezonou udělaly. Nebude vůbec lehké se do play off dostat. Na druhou stranu pak budou vyřazovací boje hodně otevřené a vyrovnané,“ tvrdí 31letý Kovář, který v Jekatěrinburgu chytá už šestou sezonu.

Myslí na metu 400 zápasů v KHL

Opět si hýčká kvalitní statistiky, mezi brankáři je mezi nejlepšími. Průměrně dostane lehce přes dvě branky na zápas, úspěšnost zákroků drží na hranici 93 procent. Navíc toho z brankářů v celé lize odchytal nejvíc. „Zatím jsem spokojený. Ale všechno se odvíjí od týmových výsledků. Chytám zase hodně zápasů, dostal jsem se na metu 360 utkání v KHL. Doufám, že se mi letos podaří přehoupnout se přes kótu 400 zápasů, což by znamenalo delší play off,“ říká s úsměvem.

Kovářovy výborné výkony by jistě aspirovaly i na reprezentační dres. Sám brankář už se ale do národního týmu nežene. „Letos jsem o tom už opravdu nepřemýšlel. Odchytal jsem většinu zápasů, navíc program a cestování v KHL jsou nesmírně náročné. Roky už mi taky přibývají. Když mě kontaktovali trenéři reprezentace, oznámil jsem jim, že letos budu během reprezentačních přestávek odpočívat,“ vysvětluje Jakub Kovář, který z minulého mistrovství světa odcestoval předčasně. Místo jedničky mu vyfoukl Pavel Francouz, kterému skončila sezona v NHL. Pro Kováře to bylo další zklamání, po kterém na poslední chvíli přišel o MS.

Gólman Jekatěrinburgu dál na dálku fandí i hokejistům Českých Budějovic. Na jihu Čech pět let úspěšně působil v extralize a právě postup zpátky svému bývalému klubu moc přeje.

„Letos výsledky sleduji ještě víc než kdy předtím. V první lize nemají konkurenci, nahrává jim i slabší sezona některých konkurentů. Ale za základní část se extraliga nedává. Bude potřeba, aby se hráči dostali před play off do dobré formy a hlavně jim drželo zdraví. Všichni víme, že stačí pár zraněných hráčů a celý tým se rázem změní. Proto bude důležité rozložit správně síly, dobře se celý rok připravovat a v březnu a dubnu si jít pro to, na co celé Budějovice a vlastně celé jižní Čechy čekají,“ přeje si.

Jakub Kovář se také ostře ohradil proti návrhu uzavření extraligy, o kterém se v posledních dnech mluví. „Je to naprosto příšerná varianta. Uzavřená extraliga je šílenost. Soutěž přijde o atraktivitu,“ nechápe a nelíbí se mu ani slova kladenského Jaromíra Jágra.

„Nechápu vyjádření, že dochází peníze a za pár let by extraligu hrálo sedm klubů. Soutěž se tady hraje desítky let. Pokud někdo nemá peníze na to, aby postavil konkurenceschopný tým, nemá v extralize co dělat. V první lize jsou pořád minimálně dva kluby, které by ji hrát mohly. Doufám, že k tomu nikdy nedojde. Jinak si budu návrat hodně rozmýšlet,“ uzavírá Jakub Kovář.