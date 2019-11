Série ztracená určitě není, burcuje plzeňský brankář Frodl

Odveta se hraje příští úterý od 19.45 hodin na švýcarském ledě.

„Přitom to ani nebyl klasický přesilovkový gól,“ litoval třiadvacetiletý Frodl, který během zápasu pochytal čtyřiadvacet střel. „Ani pořádně nevím, co se tam stalo. Najednou hráč ujel a dal gól. Bohužel mi to tam propadlo k tyčce,“ popisoval klíčový okamžik.

Je to velká komplikace v plánech na postup do čtvrtfinále?

Byl to vyrovnaný zápas, šance byly na obou stranách. Už bylo znát, že o něco jde, že to je dvojutkání. Za stavu 1:1 už nikdo nechtěl inkasovat, hra se moc neotevírala. Bohužel, ten druhý gól dali oni. Ale výsledek 1:2 určitě neznamená ztracenou sérii. Remíza by tomu sice slušela víc, ale stejně bychom do Švýcarska za jakéhokoliv stavu jeli s cílem vyhrát. To stále platí a doufám, že se nám to povede.

Oba týmy si zahrály jedinou přesilovou hru. Vy jste ji nevyužili, oni ano. Rozhodlo právě tohle?

To si zase nemyslím, šancí bylo v zápase dost. Nám možná scházelo víc štěstí. Měli jsme tam hodně střel od modré, ale nepřišel žádný potřebný odraz. A víc než jeden gól jsme nedali.

Projevila se nějak na výkonu reprezentační pauza, nescházel vám zápasový rytmus?

Pauza nebyla tak dlouhá, to vliv nemělo. Možná kdybychom hráli až v pátek, můžeme se o tom bavit. My jsme dobře potrénovali a teď odehráli kvalitní zápas se silným soupeřem. Třeba nám to pomůže na páteční derby proti Karlovým Varům, které chceme zvládnout.

Lausanne mělo několik nebezpečných situací okolo vaší branky. Ukázali se v plné síle?

Neměli zase tolik střel, čekali na nás ve středním pásmu a když se dostali do šancí, zkoušeli to hrát až do prázdné branky. Jednoduché to vůbec nebylo. Když jsme se na ně připravovali u videa, mysleli jsme, že budou hrát trošku jinak. Uvidíme, s čím na nás vyrukují ve Švýcarsku. Je otázka, zda něco změní.

Jak musíte hrát vy, abyste tam uspěli a vybojovali postup?

Hru můžeme předvádět stejnou, ta nebyla vůbec špatná. Ale jeden gól je samozřejmě málo. Věřím, že se zvedneme. Bohužel, máme teď hodně zraněných hráčů, možná i proto jsme poslední zápasy v extralize dávali méně gólů. Ale zase jsme jich málo dostávali, semkli se. Já doufám, že v Lausanne vyhrajeme, nic jiného si nepřipouštím.

V závěru trenéři zkusili chvíli power play. Překvapil vás tenhle risk, když se v sérii počítá každý gól a mohli jste inkasovat ještě do prázdné branky?

Jo, byl jsem překvapený, já s tím vůbec nepočítal. Kluci na mě museli křičet ze střídačky, ať mažu pryč, a to jsem si teprve všiml, že skáče do hry šestý hráč. Ale proč ne, jak se říká, když nic nezkusíš, nic nezkazíš. Trenéři to prostě zkusili a věřili, že to vyjde. Kdyby ano, byli by za Bohy, kdybychom dostali další gól, bylo by to asi horší. Ale měli jsme tam solidní tlak i dobré střely. Až po př