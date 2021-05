VIDEO: S tupými zahradnickými nůžkami se nadřete. Nabrousíte je za okamžik

„Většina běžně používaných nůžek má zásadní problém. Jsou neumyté, plné mízy, špíny a prachu,“ popisuje brusič Marek Neuman. Takže jako první krok, než se pustíte do broušení, radí umýt je vodou se saponátem. Na hrubší nečistoty nebo počínající rez se osvědčila obyčejná ocelová bavlna, kterou koupíte v každém hobbymarketu nebo železářství.

Druhým krokem by mělo být rozebrání nůžek. Tady se ovšem dostáváte k prvnímu zádrhelu. „Některé nůžky rozebrat jdou, jiné nejdou. Speciální nůžky s protáčejícími se rukojetěmi a dalšími patenty bych raději nerozebíral, protože nemáte jistotu, že by se podařilo je složit zpět dohromady,“ upozorňuje.

Daleko lépe jsou na tom ti, kdo mají klasické nůžky s matkou. Neuman doporučuje napřed si nůžky z obou stran vyfotit, abyste věděli, až je opět budete sestavovat, jak by správně měly vypadat. Ale to se ostatně netýká jen nůžek, ale čehokoliv, co se právě chystáte doma rozebírat.



„Pozor na tu pružinku, která může vypadnout a někam se zakutálet,“ varuje brusič. Když už jsou nůžky rozebrané, je broušení snadné. Ale naději nemusí ztrácet ani ti, kdo nůžky nebudou rozebírat, jen to dá o něco víc práce.



Marek Neuman (46) Marek Neuman při práci Původní profesí kuchař měl vždy blízko k nožům. Postupem času je začal i sbírat a zajímat se o výrobu a broušení nejlepších kousků z Japonska. Jeho koníček se později přeměnil v řemeslo a před dvěma lety vyústil v založení projektu Nože zVostra, specializovaného obchodu na broušení a údržbu nožů. Ruční broušení nožů si svoji popularitu a uznání našlo především mezi stovkami kuchařů.

Nože klasických nůžek se skládají ze dvou druhů čepelí. Jedna část je ostrá, druhá je tupá, na jejíž ploše se dřevo láme a štípe. Tato část se nebrousí.

Na ostré části je malá fazeta, která se musí opravit, zvlášť pokud se vám na ostří podařilo vyrobit zub. Tyto hrubé nerovnosti vyrovnáte úplně obyčejným pilníkem na železo. Postupujete až do fáze, dokud se neobjeví otřepy, jaké znáte z první fáze broušení nože.

Pak si připravte diamantový pilník, kterým provedete jemné doostření. Zahradnické nůžky jsou jinak broušené než běžný nůž, tedy jen z jedné strany. Z druhé ploché strany pak jen „strhnete“ otřepy na fazetě a máte hotovo. Pak už jen nezbývá než držet palce, aby se podařilo je sestavit zpět.

U nůžek, které jste nerozebírali, je princip broušení v podstatě stejný, jen se k jednotlivým částem hůře dostanete. Co je však společné pro oba postupy: nezapomeňte pohyblivé části prokápnout olejem, aby dobře chodily a zbytečně jste se při stříhání nedřeli.