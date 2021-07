VIDEO: Nabroušené kadeřnické nůžky musí krájet líp než nůž. Jak na to

Základním předpokladem pro broušení kadeřnických nůžek je, aby bylo možné je rozebrat. Rozebíratelné nůžky mají šroubky, to v případě levných modelů z drogerie. Na takové si vystačíte s plochým šroubovákem a malým klíčem.

Lepší kadeřnické nůžky mají šroub s hlavicí, na kterou je potřeba použít univerzální klíč se zoubky, které zapadají do šroubu spojujícího jednotlivé nožnice.

Dobrou zprávou je, že ho nemusíte shánět zvlášť, protože bývá součástí sady, kterou jste koupili. Tak už alespoň víte, k čemu tam byl a doufejte, že jste ho „jako nepotřebný“ nevyhodili. Je pochopitelné, že brusíř používá univerzální přípravek hodící se k více typům nůžek, které mu do dílny v denní praxi doputují.



Při pohledu na dvě rozebrané nožnice zjistíte, že jsou broušeny z ploché strany, mají konkávní (vydutý) tvar. V podstatě tvoří takové „korýtko“ a stříhá se po obvodu, kde obě části nůžek na sebe dokonale dosedají a tím vytvoří onu jedinečnost, dokonalost a preciznost střihu kadeřnických nůžek.

To znamená, že nabrousit je musíte po celém obvodu. K tomu, abyste zjistili, zda je broušení účinné a brousíte rovně, použijete lihový fix, kterým po celém obvodu nožnic nakreslíte čáru (dobře je to vidět ve videu).

Marek Neuman (46) Původní profesí kuchař měl vždy blízko k nožům. Postupem času je začal i sbírat a zajímat se o výrobu a broušení nejlepších kousků z Japonska. Jeho koníček se později přeměnil v řemeslo a před dvěma lety vyústil v založení projektu Nože zVostra, specializovaného obchodu na broušení a údržbu nožů. Ruční broušení nožů si svoji popularitu a uznání našlo především mezi stovkami kuchařů. Brusičské řemeslo o rok později spojil Marek Neuman s předním výrobcem damaškových nožů Dellinger.

Barvy z fixy se obávat nemusíte, veškerá barva se broušením stáhne pryč a ukáže, zda jsou nůžky nabroušeny rovně, či nikoli, anebo zda je bude třeba broušením ještě srovnat.

Nůžky začněte brousit na hrubém kameni o jemnosti 400–500, který upevníte do stojánku. Marek Neuman si pro broušení vybral kameny Shapton, které mají kromě jiných předností i tu, že se nemusí dlouho namáčet. Stačí je jen fixírkou postříkat vodou a můžete začít.

Nůžky při broušení vždy přikládejte na kámen pod úhlem 45 stupňů, kdy nejlépe odebírají materiál. Při broušení není potřeba příliš tlačit, nožnici po pár tazích po kameni zkontrolujte, do jaké míry se fixa z fazety odbrousila. Pokud by fixa na některé straně nezmizela, musíte s broušením pokračovat.

Tím se vytvoří kompaktní rovina, a to včetně spoje mezi nožnicemi. To je velmi důležité, protože jinak by nůžky nefungovaly správně. Už v této fázi broušení jsou nůžky pocitově ostré, to ovšem nestačí. „Speciálně kadeřnické nůžky musí být ostré jako nůž,“ upozorňuje Marek Neuman.

„První hrubý kamen pak vyměňte za jemnější s hrubostí 2 000. Opět ho lehce navlhčete vodou a použijte totožnou techniku broušení. Po pár tazích už však zjistíte, že fazetka nožnice je krásně lesklá, ale to také nestačí. Pro doleštění použijte kamen o hrubosti 4 000,“ pokračuje brusič.

„Pokud ale používáte nějaké extra drahé japonské nůžky, tak klidně celý postup zopakujte a na konečné leštění klidně použijte kamen o hrubosti 16 000 s velikostí zrn 0,92 mikronů, čímž při broušení vytvoříte naprosté zrcadlo a nůžky pak budou doslova holit,“ radí.

Tímto postupem nabrousíte tu důležitou stranu nožnice. Teď je třeba strhnou otřep, který vznikl z druhé strany. Přiložte ji téměř kolmo ke kameni a jen několika lehkými tahy od špičky k patce ho strhněte tak, aby se lehce přehrnul přes fazetku. „Ale jemně, není třeba moc, jen párkrát přejeďte a je hotovo.

Správně nabroušená nožnice by měla krájet papír jako dobře nabroušený nůž. Nůžky pak stačí smontovat a vyzkoušet. Po montáži ještě ověříme, jestli nůžky fungují správně.



Správně seřízené kadeřnické nůžky poznáte podle toho, že po uchopení nůžek do ruky se vám druhá nožnice svoji vlastní vahou sama dovře. Marek Neuman

„A protože jsou to kadeřnické nůžky udělejte ještě jeden test, ke kterému vám bude stačit obyčejný papírový ubrousek, který pořádně navlhčete vodou, pak jej uchopte do jedné ruky a správně nabroušené nůžky musí čistě stříhat, aniž by se zarazily nebo papír žvýkaly,“ doplňuje Neuman.