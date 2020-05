Chcete si vypěstovat vlastní brambory? Jděte do toho, není se čeho bát

Čím hloupější sedlák, tím větší brambory, říká se. Je tedy jasné, že v podstatě není co zkazit. A možností, jak pěstování brambor pojmout, je celá řada. Můžete to zkusit podle videa z Receptáře, ovšem jde to i s motykou, nebo dokonce bez rytí, pokud vás láká permakultura. Funguje i seno či listí.