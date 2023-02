Letos v lednu leckde vykvetly stromy. Je to průšvih?

Záleží na zdravotním stavu konkrétního stromu, nakolik si může dovolit vydat zbytečnou energii. Pokud je zdravý, měl by to zvládnout. Důležité je v tomto případě pozvolné ochlazování v řádu týdnů, nesmí nastat prudký propad teplot v řádu dní nebo dokonce hodin.

O stromy se nebojím. Podívejte se třeba do jižní Francie, kde mají mnohem teplejší zimy než my, pěstují tam zhruba totéž co my, a jak se jim to daří! Dominik Grohmann sadař