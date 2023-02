Nestyďte se je objímat, dokážou uzdravovat, tvrdí britský lovec stromů

Lezl jste jako kluk po stromech?

Poprvé asi ve čtyřech letech a pak celé dny a roky! Před 60 roky to bylo úplně jiné dětství než dnes. Pořád jsme lítali venku, žádné civění do mobilu neexistovalo.

S čím jsou spojené vaše první vzpomínky na stromy? Bylo to pytlácké trhání ovoce u sousedů, dobrodružné vyhlídky z korun nebo snad dětské lásky ve stínu stromů?

Byly to spousty nejrůznějších her. Měli jsme vzduchovky a velmi rádi jsme stříleli, nejvíc na holuby, z jejich masa se dělal výtečný koláč, ten už jsem nejedl celé věky, a taky do stromů.