O sazenice stromů je v kraji velký zájem, hlavně kvůli kůrovci

Více osiva v lesní školce zasadili pracovníci firmy Městské lesy Opava. Ti pěstují sazenice pro své vlastní pozemky i společnosti a jednotlivce, kteří si je u nich objednávají. „Pořád je toho hodně. Holiny po kůrovci ještě nejsou zalesněné. Snažíme se vyjít vstříc i menším odběratelům, větší část produkce ale využíváme v našich lesích,“ uvedl Jan Stiborský, vedoucí střediska školkařství.

Nadprůměrný rok očekávají také ve společnosti Dvořák Lesy, sady, zahrady z Ostravy-Petřkovic. „Není to tak divoké jako třeba minulý rok. I tak je ale díky obnově lesů po kůrovci zvýšený, zhruba dvojnásobný zájem o desetitísíce našich vypěstovaných sazenic. Práce na řešení kalamity rozhodně neskončily,“ uvedl Roman Kašný, vedoucí firemních školek.

Kvůli vzrůstajícím nákladům v Petřkovicích své výpěstky zdražili. „Ceny našich výpěstků jsme oproti loňsku zvedli zhruba o desetinu, u většiny stromků je to pár korun,“ doplnil Kašný.

V Opavě zatím zdražovat nebudou. „Naše sazenice jsou v loňském režimu, tedy vypěstované za staré ceny. Ty si ještě zvládneme udržet. Do budoucna to ale nepůjde, ceny některých osiv, která používáme, zdražily o 300 procent,“ řekl Stiborský. U jednotlivých kusů je to v řádu jednotek korun, při velkém objemu, v jakém společnosti sazenice pěstují, ale jde o citelný rozdíl.

Mnohé sazenice stromků rostou několik let. „Nejrychlejší na pěstování jsou olše, těm stačí rok. Buk roste dva roky, než je dostatečně velký na přesazení do lesa, nejdéle roste jedle. Té trvá čtyři až pět let, než ji můžeme prodat jako hotovou sazenici,“ doplnil Stiborský.

Lesy vysadí čtyřiadvacet druhů dřevin

Právě o jehličnany je přitom nyní v kraji největší zájem. Jedli a smrk poptávají nejen menší vlastníci, ale také společnost Lesy České republiky. „Na zalesnění holin po kůrovci totiž jen buky a další listnaté stromy nestačí. Je potřeba doplnit výsadbu o jehličnany,“ podotkl vedoucí školek z Opavy.

Lesy České republiky plánují letos v Moravskoslezském kraji vysadit šest milionů sazenic stromů. „Jsou mezi nimi smrky, jedle, modříny, javory, třešně, olše, jednotlivě i jabloně nebo jírovce. Celkem to bude 24 druhů různých dřevin,“ uvedla Eva Jouklová, mluvčí státního podniku.

Výpěstky nakupují Lesy ČR v celé zemi, do Beskyd nebo Jeseníků se tak dostanou i stromy, které z kraje nepocházejí. „Většina sazenic je ze soukromých lesních školek. Jen malou část pěstujeme sami,“ doplnila mluvčí.