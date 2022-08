Dešťovku pochytejte, když padá. Aby vám všechno neuschlo, až nezaprší

Srážkové vody si schovejte, hodí se venku i doma. Pro zavlažování je dešťovka dokonce vhodnější než kohoutková – neobsahuje chlór, má malý obsah soli, minerálů. Není proto tvrdá a nezasoluje půdu.

„Kvalitu zachytávané vody může ovlivnit druh střešní krytiny. U pálených keramických nebo betonových tašek se není čeho obávat. U plechu si dejte pozor na uvolňování staršího nátěru. V případě střechy pokryté asfaltem nebo eternitem nedoporučujeme využívat vodu k zalévání zeleninových záhonů. Můžou se do ní uvolňovat toxické či karcinogenní látky,“ upozorňuje David Benda z marketu Hornbach.

Pro domácí využití je vhodnější podzemní nádrž připojená na vnitřní rozvod vody. Instalace ovšem vyžaduje stavební úpravy na pozemku i v domě.

K zalévání zahrady postačí i nadzemní nádrže z tvrzeného plastu v objemech od 50 do 500 litrů (s výpustným kohoutem či bez něj). Výhodami jsou jejich nízká hmotnost, dostupná cena, snadná instalace. Umístěte je na rovnou plochu a chraňte – pokud to jde – před přímým slunečním zářením. Párkrát za sezonu je zbavte nečistot (vymyjte), předejdete tím zvýšené kazivosti vody.

„Sud zakryjte víkem, nemusíte pak přidávat rošt na zachytávání spadaného listí a hrubých nečistot. Nehrozí ani rozmnožení komárů. Nechcete-li nebo nemůžete tahat těžké konve, usnadní vám zalévání ponorné čerpadlo se zahradní hadicí. Zařízení s výkonem 320 W přečerpá až 3 400 litrů za hodinu. Hadice s teleskopickou multifunkční sprchou ulehčí zalévání zavěšených květináčů, vzdálených či hůře dostupných záhonů, rosení terasy a zavlažování travních ploch,“ radí David Benda. A upozorňuje, že tyto nádrže neslouží celoročně. Na zimu vodu vylijte a nádrže skladujte přikryté víkem nebo otočené dnem vzhůru.

Pochytat a nejlépe rovnou pod zem

Zvykli jsme si na velký komfort, průměrná spotřeba vody se pohybuje okolo 100 litrů vody na osobu denně, z toho na splachování připadá asi 24 litrů. Závlaha trávníku o ploše 200 m2 vypije kupříkladu až 850 litrů za den. Cena pitné vody roste, máte-li proto možnost spotřebu snížit využíváním dešťovky, je to ekologické a zároveň do budoucna ušetříte.

Pro sofistikovanější zadržení dešťovky se hodí retenční (většinou plastové) nádrže, stejně tak se dá naplnit nepoužívaná žumpa či IBC kontejner. Nádoba nemusí být pod zemí, i když je to nejvhodnější řešení.

Chyť si mě!

Retenční nádrž (6) naplněná dešťovkou předčištěnou v oddělovači nečistot (5). Přeplnění brání bezpečnostní přepad svedený do kanalizace. Lze osadit potrubí či hadici se sacím košem a zpětnou klapkou (2) pro kompletní domácí vodárnu (1) nebo přenosné čerpadlo (4) nebo ponorné čerpadlo (3). Čerpadla jistěte před chodem na sucho např. plovákovým spínačem či ponornými sondami. Je možné koupit i kompakt na automaty s integrovaným hlídáním hladiny a ochranou proti chodu na sucho.

Kvalitní retenční nádrže jsou vyráběné ze svařovaného plastu o tloušťce stěn 8 milimetrů. Mají vstupní komín o průměru 75 centimetrů, poklop, uvnitř stupačky pro občasnou kontrolu. Počítejte ale s pořizovací cenou – podle velikosti, typu, podmínek instalace a rozsahu stavebních prací – od 100 tisíc korun, přesáhnout může ale i 200 tisíc korun.

„Při volbě velikosti výrobku vycházejte z velikosti plochy střechy, z níž budete vodu jímat. Průměrné množství vydatných srážek se pohybuje okolo 30 litrů na metr čtvereční. Vodítkem jsou rovněž srážkové hodnoty v lokalitě, v níž nádrž instalujete. Máte-li plochu střechy například 200 m2, zvolte objem zhruba 5 m3. Je potřeba myslet na to, že při přívalovém dešti spadne i dvakrát víc vody. Proto je potřeba zajistit nádrži přepad,“ radí Martin Křapa ze společnosti Pumpa.

Malé vodní hospodářství

Akumulace dešťové vody pro pozdější využití je procesem, který je nezbytné dodržet pro další bezproblémové fungování. Ať jde o správný výpočet velikosti nádrže, optimální výběr s ohledem na půdní podmínky či respektování předepsaných postupů při usazování do země.

Jít pod zem. Bez zemních prací a stavebních úprav se osazení retenční nádrže pod terén neobejde. Nádrž vyrobená z odolného plastu tloušťky 8 milimetrů, objem 10 metrů krychlových.

Rozhodnete-li se pro podzemní nádrž, zajistěte dopouštění vody i v období sucha – ze studny, vrtu nebo řadu. V tomto případě požádejte správce vodovodní sítě o podružné měření. Vyhnete se tím platbě za stočné. To je ideální řešení pro menší plochy, kde se investice do nově budovaného podzemního zdroje vody nevyplatí.

U větších ploch nad 300 m2 je lepší jej vybudovat, navíc se bude hodit pro běžnou spotřebu vody. „Určitě doporučuji investovat do sestavy pro dopouštění – obsahuje plovákový spínač, elektromagnetický ventil a desetimetrový kabel, který snadno zapojíte do zásuvky 230 V,“ radí Martin Křapa. A Petr Hrnčíř z firmy Petr Hrnčíř čistírny odpadních vod dodává: „Plovák hlídá hladinu a naplní nádrž do třetiny, aby dvě třetiny kapacity zůstaly volné, kdyby začalo pršet.“

Do systému patří také čerpadlo nebo čerpací systém. Vzhledem k tomu, že nádrže nejčastěji využíváme k závlaze, hodí se automatické ponorné čerpadlo. Pokud retenční jímku budete využívat i k jiným účelům, nepodceňujte čištění vody.

Čistá jako déšť

Na zalévání stačí systém bez zvláštní filtrace vody. Jen pohlídejte, aby se do nádrže nesplavovaly nečistoty, které by ji zanášely (listí, větvičky či jiné).

Využití v domě ovšem vyžaduje mnohem vychytanější řešení. „Filtrace začíná pod svislým okapovým svodem, kde se napojí na lapač střešních splavenin zachycující hrubší nečistoty. Lapače – geigery – jsou vyráběné z odolného polypropylenu obohaceného o skelná vlákna, která zabraňují mechanickému, chemickému a tepelnému poškození. Materiál obsahuje navíc UV stabilizátor zmírňující blednutí a stárnutí plastu. Potrubím proudí voda dál do filtračního koše, případně šachty, kde se zachytí většina drobných nečistot. Takto pročištěná voda na zahradu postačí,“ komentuje Ondřej Samek ze společnosti Aquanix.

A dodává: „Pro domácí použití potřebujete jemné vnitřní filtry. Zbaví vodu organických látek a nepříjemných zápachů. Zároveň chrání před vápenatými usazeninami, což šetří rozvody a vodovodní baterie. Pro kompletní dočištění srážkové vody můžete k trojitému filtru připojit UV lampu, která dokončí na 100 % biologické vyčištění.“