Vysaďte si lilie. Zahradu královsky povznesou, ale kočky mohou stát krk

Lilie vyniknou samostatně, nádherně však vypadá i to, když jich vysadíte několik desítek pospolu, jednobarevných či různobarevných, anebo je zakomponujete mezi letní květiny. Však i na venkovských zahrádkách našich babiček měly své místo vedle kopretin, slézu, kosatců, ostrožek a podobně. Ať už zvolíte lilie čistě bílé, které symbolizují nevinnost, nebo barevné, je to velká krása.

Představují ženský princip

Kresby lilií se objevovaly i v antických chrámech a jako bohatě kvetoucí rostliny bývaly také symbolem blahobytu nebo plodnosti, ovšem lidé je evidentně pěstovali, a dokonce i konzumovali a využívali v léčitelství už mnohem dříve. Ve starém Řecku patřily lilie hlavně bohyním, představovaly ženský princip.

Po rozšíření křesťanství se bílé lilie s druhovým názvem bělostné, které i krásně voní, staly symbolem Panny Marie, ale i různých panenských světic a nevinných mučedníků nebo andělů.

Před liliemi varují veterináři, jsou totiž prudce jedovaté pro kočky. Narazit na ně přitom mohou nejen na zahradě, nosíme si je i domů do vázy.

Na obrazech můžeme vidět, jak bíle kvetoucí rostlinu drží například archanděl Gabriel, svatá Anna, matka Panny Marie, nebo i svatý Josef, proto se někdy těmto úchvatným bílým květinám říká josefské.

Lilie je však také významný heraldický symbol, objevuje se na celé řadě erbů, a to v různých barvách, třeba městský znak Florencie nese červenou, francouzští králové mívali na erbu lilie zlaté a nesmíme zapomenout ani na lilii, kterou mají ve znaku skauti.

Bílá chce jít do země první

Lilie vypadají honosně, a přesto jsou poměrně skromné, co se týče pěstování. Sázejí se na podzim jako ostatní jarní cibuloviny, ovšem nejdřív, už na přelomu srpna a září, musíte vysadit ty bělostné, protože potřebují do zimy vytvořit přízemní růžici listů. Ostatní vyrazí až na jaře.

Těmto velkolepým květinám dopřejte spíš světlé stanoviště a propustnou zeminu, která by neměla nikdy vyschnout. Cibule zasaďte do hloubky odpovídající zhruba trojnásobku jejich velikosti, pouze lilie bělostné dávejte do země o něco mělčeji, jinak vám nevyrostou.

Pokud si příští rok chcete vyšperkovat záhony nebo nádoby liliemi, kupte si cibulky u renomovaných prodejců, i na kvalitě cibulí samozřejmě závisí bohatý růst a kvetení.

Co se týče škůdců, pozor hlavně na načervenalého broučka jménem chřestovníček liliový. To, že napadl rostliny, poznáte podle vykousaných dírek v listech a květech. Brouci se dají posbírat podobně jako mandelinky z brambor. Ale stejně dejte na podzim liliím novou zeminu, aby v té staré nemohli chřestovníčci přezimovat.