Úžasné mečíky jsou letní krasavci, kterým se musíte na podzim věnovat

Říkáme jim také gladioly. Štíhlé, půvabné a nepřehlédnutelné květiny, které nám rok co rok nemilosrdně ale něžně oznamují, že se léto začíná překlápět do své druhé poloviny. Když odkvetou a zatáhnou se, potřebují připravit na zimování, a na jaře opět do půdy.