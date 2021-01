Připravte si dalekohled a o víkendu věnujte hodinu sčítání ptáků na krmítku

Letos probíhá již třetí ročník sčítání, loni i předloni byla nejčastější návštěvnicí krmítek sýkora koňadra. Zopakuje své prvenství i letos? Zapojte se a pomozte to zjistit, díky sčítání totiž získají ornitologové velké množství důležitých dat o ptácích, kteří v Česku zimují.

Sčítací online formulář České společnosti ornitologické bude od 8. ledna 2021 k dispozici zde. Lze si ho stáhnout, vytisknout, vyplnit během pozorování a pak získaná data přenést do online formuláře, který je potřeba odeslat do 15. ledna 2021. A nebo můžete svá pozorování zanášet do online formuláře rovnou během vaší ptačí hodinky.

V úvodním videu je jasně vysvětleno, jak získaná data do formuláře správně zanést, aby měla požadovanou vypovídací hodnotu. Jaký hodinový úsek si pro své pozorování vyberete, je jen na vás. Ovšem v ranních a dopoledních hodinách a v podvečer jsou ptáci aktivnější.

Pořád si nejste jisti, zda jednotlivé druhy spolehlivě poznáte? Pokud naše ptactvo neznáte vůbec, bez studia se to neobejde. Ale určitě to zvládnete, přinejhorším není problém přiznat do formuláře, že jste nějakého ptáčka nezvládli identifikovat. I takové sčítání ornitologům pomůže.



Osm nejčastějších druhů si můžete včetně poznávacích znamení skvěle nastudovat například v tomto videu od ornitologů:

Případně si lze vzít k ruce barevný atlas našich ptáků, nebo můžete zkusit opeřence vyfotit a pokusit se ho určit pomocí aplikace iNaturalist, kterou lze stáhnout do počítače i mobilu (podrobnosti v článku zde).