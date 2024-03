V britských vodách nalezli nového mořského slimáka, je citlivý na změny klimatu

V britských a irských vodách žije okolo 100 různých druhů mořských plžů. Ross Bullimore ze střediska pro životní prostředí a akvakulturu (CEFAS), který za objevem stojí, ale okamžitě poznal, že jde o nový nález. Objev tohoto plže dokazuje, že je stále důležité zkoumat podmořský život, uvedli vědci.

Pleurobranchea Rod Pleurobranchea je běžně známý jako mořští slimáci s bočními žábry. Ty se nacházejí externě na pravé straně těla zvířete. Umožňují mu extrahovat kyslík z vody. Protože žádná jiná skupina mořských slimáků z vod Spojeného království nemá tuto anatomii, byla to přítomnost tohoto rysu spolu s charakteristickými aspekty „hlavy“, která vedla vědce k prvotnímu zjištění, že našli něco odlišného od druhů běžně zaznamenaných v vodách Spojeného království.

Mořští plži jsou druhem měkkýšů, kteří postrádají ulitu, a je pro ně typický různorodý vzhled. Ačkoliv jsou tito živočichové drobní a měří kolem pěti centimetrů, patří mezi důležité predátory, kteří zastávají klíčovou pozici v potravním řetězci.

Výzkumníkům mohou pomoci porozumět stavu mořského ekosystému. Zmínění měkkýši jsou totiž citliví na lidské zásahy a dopady klimatických změn. Informovala o tom BBC s odkazem na zveřejněnou studii.

Členy čeledi listovkovitých lze běžně nalézt u severního Španělska, Senegalu a ve Středozemním moři. „Mohlo by to znamenat, že tato skupina je schopna dále rozšiřovat oblasti, ve kterých se nachází. Mají pro to stále příznivější a vhodnější podmínky,“ uvedl Bullimore.

Rostoucí teploty ovlivňují podmořské živočichy, jako jsou ryby a velryby. Tím, že se stahují ze svých obvyklých stanovišť a vyhledávají chladnější místa, mohou narušit potravní řetězec.