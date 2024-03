Skotské ostrovy lákají na snové platy. Do divočiny však chce málokdo

Jedna z nejvzdálenějších lékařských ordinací ve Spojeném království, která obsluhuje ostrovy Uist a Benbecula, nabízí tento luxusní plat s cílem přilákat nové lékaře, kteří by zde chtěli žít a pracovat, informuje BBC.

Na nedalekém ostrově Rùm pro změnu rodiče hledají nového učitele. Třídu tvoří pět žáků základní školy a dvě děti z mateřské školky. Ostrovní rada nabízí novému učiteli roční plat 62 tisíc liber, tedy zhruba 1,8 milionu korun, k tomu navíc příspěvky na práci na dálku v hodnotě více než 5 500 liber, zhruba 160 tisíc korun.

Další pobídka pochází rovněž ze skotské vesnice. Základní škola Kilchoan na poloostrově Ardnamurchan v únoru vypsala výběrové řízení na učitele místních patnácti žáčků – tomu nabízejí 53 tisíc liber, tedy 1,5 milionu korun. Pobídky jsou součástí snah o řešení náborové krize v mnoha venkovských službách.

Na větrné hůrce

Pro místní obyvatele jde ale o víc než jen o obsazení pracovního místa. Cílem je přivést sem někoho, kdo by stál o to žít a pracovat v srdci skotských odlehlých či ostrovních komunit. „Ne každý touží po životě v takové komunitě. Například pro lékaře, kteří si vyberou místo zaměstnání jako Uist nebo Benbecula, je to práce na opravdu odlehlém místě,“ tvrdí Gordon Jamieson, výkonný ředitel NHS Západní ostrovy.

Lékařská rada Západních ostrovů se sídlem v Benbecule nabízí o 40 procent vyšší plat, než je obvyklé, aby přilákala nový tým praktických lékařů. Apelují na lékaře se smyslem pro dobrodružství a vášní pro venkovskou medicínu. Tito lékaři mají obsluhovat skupinu šesti ostrovů ve Vnějších Hebridách s celkovou populací asi 4 700 lidí.

„Musí to být typ člověka, který chce tuhle práci a s ní spojenou zodpovědnost, takže je samozřejmě chceme odměnit. Není to pro každého, ale existují lidé, kteří hledají takovou zkušenost.“ řekl Jamieson pro BBC.

Život mimo síť

„Národní zdravotní služba Západních ostrovů čelila při náboru na venkově mnoha problémům. Konzultanti, praktičtí lékaři a zdravotní sestry tu byli pod velkým tlakem,“ dodal Gordon Jamieson. Věří však, že plat je pobídkou k tomu, aby budoucí zaměstnanci trvale žili a pracovali na ostrově. „Chceme udržitelné služby a chceme, aby lidé žili v komunitě po dlouhou dobu,“ dodává.

Realita je však zatím docela jiná. Na ostrově Rùm ve Vnitřních Hebridách žije celkem jen čtyřicet lidí, všichni v okolí vesnice Kinloch, kde minulý rok vystavěli čtyři nové domy určené pro mladé rodiny. Ostrovní život na Rùmu se popisuje jako život „mimo síť“, pouze s malými hydroelektrickými systémy poskytujícími energii. Cesta sem trvá z pevniny 90 minut trajektem.

Místní úřad uvedl, že učitelům, kteří se stěhují do oblasti Skotské vysočiny natrvalo za pracovními místy poskytl velkorysý balíček přemístění a stěhování, který zahrnuje příspěvek na nájem a cestovné.