Britští lékaři dělali pokusy na dětech, infikovali je nakaženou krví

Skutečný rozsah lékařských pokusů s infikovanou krví na dětech ve Velké Británii odhalily dokumenty, do kterých nahlédla BBC. Ty odhalují svět nebezpečných klinických testů, kdy lékaři upřednostnili výzkumné cíle před potřebami mladých pacientů. Vyšetřování probíhalo od roku 2019, závěry budou zveřejněny 20. května.

Podle dokumentů se testů za více jak patnáct let účastnily stovky lidí, většina z nich se při nich nakazila žloutenkou typu C a HIV. Do pokusů byly zapojeny děti s poruchami srážlivostí krve, a to i bez souhlasu rodičů. Většina účastníků je nyní po smrti.

O špatných podmínkách, v nichž se pacienti ocitli, promluvil pro BBC jeden z účastníků. Podle jeho slov s ním bylo zacházeno spíše jako s „pokusným králíkem“.

Ukázalo se, že lékaři v centrech pro léčbu hemofilie po celé zemi používali krevní produkty, i když věděli, že byly pravděpodobně kontaminované. Ve Spojeném království byl totiž nedostatek krve, která tak byla dovážena z USA. Dárci byli vysoce rizikové osoby jako vězni nebo narkomani. Krev tak byla potenciálně nakažena smrtelnými viry.

V rámci skandálu je nejvíce propírán krevní produkt faktor VIII, jenž byl považován za vysoce účinný při zastavování krvácení. Mezi lékaři bylo ale také všeobecně známo, že je kontaminován.

Syn pokusný králík, matka děkuje lékařům

Jedním z pacientů, který byl vystaven nákaze kvůli infikované krvi, je i 42letý Luke O’Shea-Phillips. Ten trpí mírnou hemofilií – poruchou srážlivosti krve, která způsobuje snadnější tvoření modřin či krvácení. Při léčbě v nemocnici Middlesex v centru Londýna se v roce 1985 nakazil potenciálně smrtelnou žloutenkou typu C. V té době mu byly pouhé tři roky.

Dokumenty ukazují, že mu byl záměrně podán krevní přípravek, o němž lékař Samuel Machin věděl, že může být infikovaný. A to z důvodu, aby mohl být zařazen do klinické studie. Doktor chtěl zkoumat pravděpodobnost nákazy novou verzí tepelně upraveného faktoru VIII. Ten mu byl podán, aby se mu zastavilo krvácení z úst.

Dokazuje to dopis zaslaný od Machina jinému odborníkovi na hemofilii, Peteru Kernoffovi z londýnské nemocnice Royal Free Hospital. Podrobně v něm popisoval Lukeovu léčbu s tím, že si myslí, že budou vhodní adepti pro jejich pokus s tepelnou úpravou.

Demonstrace před sídlem premiéra Velké Británie v Downing Street 10. Žádají odškodnění pro oběti skandálu, kdy britští lékaři infikovali dětské pacienty žloutenkou či virem HIV. Podporu jim vyjádřila i členka parlamentu Diana Johnson (čtvrtá zleva). (11. prosince 2023)

Kernoff několik měsíců před tím vyzýval kolegy v oboru, aby společně vytipovali pacienty, kteří by byli vhodní pro klinické zkoušky. Mělo se jednat o dříve nikdy neléčené pacienty. Přezdívali jim „panenští hemofilici“. Tento termín napsal doktor Machin do Lukeova lékařského záznamu.

Pro BBC se vyjádřil i samotný pacient, který uvedl, že byl pokusným králíkem. „Jinak se to vysvětlit nedá, moje léčba byla změněna, abych mohl být zařazen do klinických studií,“ řekl. Podle jeho slov mu změna léků přivodila onemocnění žloutenkou typu C a jeho matka o tom nikdy nebyla informována. „Pro vědecký svět jsem byl pouze čistou Petriho miskou, skrze kterou se dala pochopit věda,“ doplnil Luke.

V letech následujících po podání krevního přípravku prošel mnohým testováním. Zatímco lékaři opakovali, že ho sledují, nevědomá matka Shelagh O’Sheaová ještě lékařům říkala, jak je vděčná.

Závěry výzkumu byly zveřejněny v roce 1987. Oba zmínění lékaři dospěli k závěru, že tepelná léčba má malý nebo žádný účinek na snížení rizika nakažení žloutenkou typu C. Oba lékaři jsou již po smrti, Machin ovšem před svou smrtí potvrdil, že Luke byl do studie doktora Kernoffa přijat. Popřel ale, že by se tak stalo bez souhlasu jeho matky. „Standardy souhlasu ovšem byly v 80. letech zcela jiné než nyní,“ uznal.

Matka pacienta při vyšetřování uvedla, že nebyla o pokusech nikdy informována. „U tříapůlletého dítěte bych něco takového ani nezvažovala. Nikdy bych nedovolila, aby se stal součástí pokusů,“ uvedla.

Z dokumentů navíc vyplývá, že lékaři věděli o tom, že Luke onemocněl žloutenkou typu C již v roce 1993, řekli mu to ale až o čtyři roky později. V lékařských dokumentech je u pozitivního nálezu napsáno, že s pacientem ani rodinou nebyla diagnóza diskutována. Luke se však díky úspěšné léčbě dokázal onemocnění zbavit.

Laboratorní krysy i placebo

Případ rozhodně nebyl ojedinělý, jak ukázala další kauza, ke které došlo ve specializované škole poblíž města Alton v hrabství Hampshire, kterou navštěvovala řada hemofilických chlapců. Součástí zařízení bylo i specializované lékařské oddělení, aby mohli být krvácející chlapci okamžitě ošetřeni a vráceni do vyučování.

Jejich lékař, Anthony Aronstam, patří mezi další doktory, kteří děti využívali k rozsáhlým klinickým testům. Stejně jako Machin a Kernoff mezitím zemřel. Na hemofilicích například chtěl provést experiment, kdy by provedl takzvanou profylaxi, tedy podání třikrát až čtyřikrát většího množství faktoru VIII, než dítě potřebovalo. Snažil se tak zjistit, zda by se mu tak podařilo snížit častost krvácení. Vysoké koncentrace látek byly dětem podávány opět bez jakéhokoliv souhlasu rodičů. Pokud odmítly přijít na injekci, byly následně potrestány.

Ze 122 žáků, kteří Treloar College mezi lety 1974-87 navštěvovali, jich 75 dosud zemřelo na infekci HIV a žloutenku typu C. Podle jednoho z nedobrovolných účastníků studie z let 1980 až 1989 Ade Goodyeara s nimi bylo zacházeno jak s laboratorními krysami. „Po celých deset let, co jsme byli na škole, jsme prošli nepřeberným množstvím studií,“ doplnil.

Kontroverzní byla i Aronstamova další studie, jež zahrnovala „léčbu“ placebem. Žáci, kteří si mysleli, že je jim podáván faktor VIII, ve skutečnosti dostávali fyziologický roztok. „Změní to vaše chování, více běháte a drsněji hrajete fotbal. Po injekci faktorem se chvílí cítíte nepřemožitelní, po placebu jenom více riskujete,“ uvedl Gary Webster, který se pokusů účastnil. Pokud injekce odmítl, byl potrestán.

Zveřejněné dokumenty ukazují, že vláda o pokusech na Treloars College věděla a hradila i veškeré náklady.

Samotná společnost provozující školu v prohlášení uvedla, že očekává zveřejnění vyšetřování infikované krve, které by mělo být ukončeno 20. května. Doufá, že poskytne bývalým žákům odpovědi, na něž tak dlouho čekali.