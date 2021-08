Zachraňte tučňáky císařské, vyzývají vědci. Jinak vyhynou do konce století

Studie uveřejněná na webu Global Change Biology vysvětluje, že klimatické modely předpovídají výrazný pokles antarktického mořského ledu, se kterým je životní cyklus tučňáků císařských úzce spojen. Právě tam se totiž rozmnožují a vychovávají své potomky. Slouží jim také k odpočinku a nabízí úkryt před predátory.

Výsledky studie naznačují, že bude-li ledu ubývat stále stejným tempem, tučňáci císařští vyhynou do roku 2100. Vědci proto požadují, aby se na ně vztahovala ochrana zákonu o ohrožených druzích.

Nutná ochrana

Zařazením na tento seznam by tučňáci získali řadu výhod a mimo jiné by zajistil, aby je neohrožovaly americké společnosti svými neekologickými činnostmi. Především by měly snížit emise skleníkových plynů a omezit rybolov tam, kde se tučňáci přirozeně vyskytují.

„Spojené státy jsou součástí Úmluvy o zachování živých mořských zdrojů Antarktidy a smluvní stranou systému Smlouvy o Antarktidě, přičemž oba dokumenty podporují nejen prostorovou ochranu a regulují lidské činnosti,“ vysvětlují vědci.

Zároveň cíle vytyčené v Pařížské klimatické dohodě by k ochraně tučňáků císařských měly být dostatečné, svět k jejich dosažení ale podle vědců nesměřuje.

„Budoucnost tučňáků císařských a celé bioty na Zemi nakonec závisí na každém z nás a na rozhodnutích, ke kterým se uchýlíme,“ vyzývají vědci.