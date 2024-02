Ve Skotsku řádí zloději sokolů. O ptáky je zájem na Blízkém východě

George Smith sleduje sokoly stěhovavé v jižním Skotsku již od roku 1984. Přes den pracuje jako údržbář, ale každý večer a víkend od března až do července tráví čas s dravci. „Ptáci hnízdí na útesech a ve starých lomech,“ vysvětluje. Všechna místa dobře zná, na zadním sedadle svého auta vozí spoustu potřebného vybavení: falešná vejce, provazy, čtečky mikročipů a soupravy na testování DNA. „Nemůžu si pomoct. Moje žena by mi nejraději nasadila sledovací zařízení,“ vysvětluje svou zálibu. Kauzu přinesl britský deník The Guardian.

Smith coby koordinátor sokolů stěhovavých ve společnosti Scottish Raptor Study Group sleduje více než 90 procent všech sokolů stěhovavých od Edinburghu až po hranice s Anglií. Tito ptáci zde v současnosti mají asi 120 hnízdišť. Zhruba od roku 2016 se však v jeho záznamech začalo objevovat něco zvláštního. Deset hnízd nevysvětlitelně osiřelo: zdraví ptáci zahnízdili, ale pak vejce nebo mláďata zmizela. V průběhu let Smith poznal jednotlivé ptáky, jejich vlastnosti a neobvyklé zbarvení a věděl, čí jsou to mláďata. „Vím, jak každý z nich vypadá a jak se chová. Bylo pro mě strašné, když jsem zjistil, že hnízda byla prázdná,“ říká.

V dubnu roku 2021 se na Smithe obrátila policie s dotazem, zda jeho záznamy nenasvědčují možné krádeži mláďat. Amatérský ornitolog jí vyšel vstříc a během následujících dvou let se jeho údaje staly součástí rozsáhlého vyšetřování zlodějů sokolích vajec a mláďat nazvaného operace Tantallon. Na začátku roku 2021 zahájila skotská policie rozsáhlé vyšetřování poté, co se objevily zprávy o muži, který se svým přátelům chlubil, kolik peněz vydělává na odchytu mláďat sokolů stěhovavých.

Ze Skotska až do Dubaje

Podle Národní jednotky pro boj s kriminalitou ve volné přírodě (NWCU) se mohou závodní sokoli prodávat na Blízkém východě až za 250 000 liber (6,8 milionů Kč). Spojené království nyní vyváží více živých dravců než kterákoli jiná země. Spojené arabské emiráty jsou jejich největším importérem. Podle policie došlo mezi lety 2007 a 2022 k 4 500procentnímu nárůstu počtu povolení k vývozu britských sokolů stěhovavých. Není však jasné kolik jich lovci chytili nelegálně.

Podle britských zákonů lze se sokoly stěhovavými chovanými v zajetí obchodovat, ale ptáky nelze odebírat z volné přírody. Jsou přísně chráněni podle zákona o ochraně přírody a krajiny.

V květnu roku 2021 policie a skotská společnost pro prevenci týrání zvířat vtrhla v Berwickshiru do domu 48letého hajného na částečný úvazek jménem Timothy Hall a jeho 23letého syna Lewise. Policisté okamžitě uslyšeli zvuk mláďat. V domě jich našli sedm, každé z nich bylo staré jen několik dní. Zabavila nejenom je, ale také falešná potvrzení o chovu, drony používané k monitorování hnízd i poznámky o tom, jak se vyvíjejí jednotlivá hnízda. Vyšetřování vedl detektiv Steven Irvine. Ten z dokumentů nalezených v domě zjistil, že ptáky obchodníci prodávali již několik let. Ze skotských útesů oba ukradli nejméně 22 sokolů stěhovavých. Sedm nebo osm z nich se nyní účastní závodů v Dubaji.

Jsou to naši ptáci

„Bylo to dosud největší britské policejní vyšetřování svého druhu ve Spojeném království,“ říká vrchní inspektor Kevin Kelly. Ke konci tohoto roku budeme moci ukázat, že je to rozsáhlý, celostátní a mezinárodní typ trestné činnosti,“ dodává. Tento obchod podle policie přináší Velké Británii nezdaněné příjmy ve výši 21 milionů liber (572 milionů Kč).

Pytláci z Berwickshiru se přiznali k obvinění podle zákona o kontrole obchodu s ohroženými druhy zvířat (Cites). Byli odsouzeni k odpracování 220 a 150 hodin nucených prací. Oba navíc dostali zákaz držení jakýchkoli dravých ptáků po dobu pěti let. Jsem nesmírně zklamaný, že nedostali trest odnětí svobody,“ posteskl si policista Irvine.

Po úspěšných snahách o obnovu v 90. letech 20. století již nejsou sokoli stěhovaví ve Spojeném království klasifikováni jako ohrožení a žije zde přibližně 1 750 hnízdících párů. Pronásledování ze strany lidí, jako jsou myslivci, milovníci holubů a sokolníci, je však stále jednou z hlavních hrozeb, kterým ptáci čelí.

Sokol stěhovavý dosahuje při střemhlavém letu rychlost až 320 km/h, což z něj činí nejrychlejšího živočicha planety. Fenomenální let těchto ptáků je jedním z důvodů, proč je amatérský ornitolog Smith, který pomáhá policii, tolik miluje.

Samci drží teritorium, zatímco samice se přes zimu vydávají na pobřeží na lov brodivých ptáků, vysvětluje. Nyní bude všem ptákům odebírat vzorky DNA, protože boj za zastavení sokolích zlodějů ve Velké Británii pokračuje. „Měli by být tady, jsou to skotští ptáci,“ uzavírá podle The Guardianu George Smith.