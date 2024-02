Hledá se dobrodruh na sčítání tučňáků. Organizace inzeruje práci v Antarktidě

Organizace UK Antarctic Heritage Trust (UKAHT) uvedla, že hledá „vášnivé dobrodruhy připravené přijmout životní výzvu“ na pracovní místa, která zahrnují správu muzea, pošty a obchodu se suvenýry, ale také sčítání tučňáků, informuje list The Guardian. Zájemci budou žít a pracovat na základně v Port Lockroy na ostrově Goudier, který je velký asi jako fotbalové hřiště.

Současnou vedoucí základny je 33letá porodní asistentka Bridie Martinová-Westová. „Blíží se konec našeho pobytu, ale stále tu máme to kouzlo, že se podíváme ven a vidíme stovky mláďat tučňáků, která jsou téměř úplně vylíhnutá, žasneme, když vidíme proplouvat keporkaky a plejtváky,“ popsala Martinová-Westová pět měsíců v jednom z nejizolovanějších pracovních prostředí na planetě.

„Na jedné straně ostrova máme to nejmajestátnější pohoří a na druhé straně ledovec s ledovými krami. Je to opravdu syrová příroda a úžasně krásná,“ dodala.

Vaření je společné, což znamená, že jídlo je proměnlivé. Tým má podle Martinové-Westové štěstí, že je v něm vyučený cukrář, což znamená, že jedno jídlo může být rizoto z divokých hub a následuje flambovaný ananas.

Typický večer může zahrnovat sledování filmů, hraní stolních her nebo pokračování antarktické tradice, kdy lidé přednášejí formální prezentace na témata, o kterých něco vědí. „Je to taková milá činnost, jen se učit a vidět, jakou má někdo vášeň,“ uvedla Martinová-Westová. Všichni se podle ní dokázali přizpůsobit, včetně toho, že nemají splachovací záchody nebo tekoucí vodu.

Týmová spolupráce i ekologická uvědomělost

Úspěšní uchazeči musí být „odolní, fyzicky zdatní, ekologicky uvědomělí“ a připraveni na výzvu strávit pět měsíců tak daleko od domova, vedla šéfka charitativní organizace Camilla Nicholová.

Zájemci ze Spojeného království se na pozice mohou hlásit od pondělí, přičemž školení začne v srpnu před stáží, která se uskuteční od konce října nebo listopadu do března 2025. Předtím budou pohovory a výběrová řízení.

Úspěšní uchazeči podle Martinové-Westové nebudou zklamáni. „Byla to fantastická zkušenost. Je to velmi náročné, je to spousta práce, z níž některá je dost fyzická,“ řekla. Všichni na ostrově sdílejí malou ložnici s palandami, takže je obzvlášť důležité, aby spolu dobře vycházeli. „I to je součástí pohovoru, nejde jen o to, jaký jste jednotlivec, ale je vidět, jak fungujete jako tým,“ dodala Martinová-Westová.