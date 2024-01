Aligátoři nepotřebují svetr. Když je mráz, jen vystrčí nos nad led a zmrznou

Video zveřejnilo středisko Swamp Park Outdoor Adventure Center v Ocean Isle Beach v Severní Karolíně. Na záběrech jsou aligátoři uvězněni v zamrzlých rybnících a nad led jim vykukují jen špičky čenichů.

Na jednom z videí se asistent manažera Scott Perry dostal k jednomu z „bažinných štěňat“ v jejich zamrzlém stavu, natáhl ruku a našel jen jeden nehybný aligátorův nos, přičemž diváky varoval: „Doma to nedělejte.“ „Nikdy v životě by mě nenapadlo, že se s něčím takovým setkám,“ řekl Perry.

Brumace Aligátoři patří mezi ektotermní (nesprávně studenokrevné) plazy a jako takoví nemohou své tělo sami ohřívat. Aby přežili zimu v mrazivé vodě, vyvinula se u nich zajímavá schopnost – díky nízké teplotě vody si sníží svou tělesnou teplotu a zpomalí metabolismus. Odborně se tomuto mechanismu říká brumace a do značné míry může připomínat hibernaci. V ledu pak zamrznou ve zvláštní poloze, kdy jejich přední část tlamy ční z ledu, zatímco zbývající část těla je pod ním.

V parku mají v péči 12 aligátorů, o kterých státní úředníci pro ochranu přírody rozhodli, že se nemohou vrátit do volné přírody, často proto, že je lidé krmili, uvedl generální ředitel George Howard. O víkendu byl z tohoto jevu nadšený a řekl, že je to už několik let, co se to v parku stalo naposledy.

Studenokrevní živočichové si nedokážou sami regulovat teplotu, takže při poklesu teplot přecházejí do stavu zvaného brumace, aby přežili, řekl Howard. Aligátoři se mohou chránit tím, že vystrčí nos z vody, aby mohli dýchat, zatímco voda kolem nich zamrzá, řekl.

„Oči má zavřené a z vody mu trčí jen nozdry, aby mohl dýchat,“ řekl Howard na jednom videu, na němž je vidět aligátor, jehož délku odhaduje na 9 až 10 stop (2,74 až 3,05 metru). „Celé tělo je ponořené pod vodou. Je to fantastické.“

Ale netrvalo to dlouho. V současné době už teploty stouply a podle Howarda se aligátoři vrátili do normálu.

K podobnému jevu došlo i v aligátořím parku Gator Country v texaském Beaumontu, který zveřejnil video, na němž je zachycen tamní aligátor s čumákem vystrčeným z ledu.

„Podívejte se přímo dolů a uvidíte celé tělo aligátora, který má čumák prostrčený nahoru, aby mohl přijímat kyslík a dýchat,“ řekl majitel Gary Saurage. „Lidi, to je úžasné. Takhle aligátoři přežívají v ledu,“ žasl.