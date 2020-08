Neapolský mastin musel prodělat facelift. Odoperovali mu kilo kůže

Neapolský mastin (v anglicky mluvících zemích se označuje jako mastiff) je obrovský pes vážící až 70 kilogramů (více o plemeni najdete zde). Je pro něj typická vrásčitá kůže, ovšem u Nea tato normalita přerostla do extrému.

Majiteli Marku Hutchinsovi z Chippenhamu (jižní část Velké Británie) bylo jasné, že bude muset přistoupit k radikálnímu řešení. Pes se totiž trápil. Povislé vrásky začaly zakrývat oči a pes se už téměř ani nedokázal najíst. To bylo traumatizující nejen pro psa, ale i pro celou milující rodinu.

Po poradě s veterináři mastina přijali na kliniku Eastcott Veterinary Referrals ve Swindonu ve Wiltshire. Nejenže mu museli odoperovat asi kilogram kůže, ale navíc zbytky vytáhnout, aby mu povislá kůže nezakrývala oči a mohl se znovu normálně nažrat.

„Povislá kůže způsobila, že si ji pes neustále snažil třít, aby ji u oka odstranil. Tím došlo k podráždění rohovky a bolestivému zánětu. Kůže navíc znemožňovala aplikaci očních kapek,“ popsala vedoucí oftalmologie veterinární kliniky Ida Gilbertová.

„Od začátku bylo zřejmé, že se musí něco udělat, i když jsme se velmi obávali, že nebude vypadat stejně. Zvlášť moje dcera Millie to oplakala. Naštěstí byly výsledky úžasné. A my dlužíme velké poděkování lékařskému týmu, který operaci provedl nejen naprosto brilantně, ale i rychle, protože Neo šel na operaci do tří dnů poté, co jsme je kontaktovali,“ popisoval majitel.

Teď, když je už pes v pořádku, objevuje Hutchins i humornou stránku případu. „Kolikrát jdeme se psem na procházku a lidé mě zastavují se slovy: jé ten je ale roztomilý. A já jim říkám: bodejť by ne, právě se zotavuje z faceliftu. A kochám se pak jejich nevěřícným výrazem,“ směje se Mark Hutchins.

Takto vypadají štěňata mastina v reportáži s chovatelkou: