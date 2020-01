Španělský mastin je dobrosrdečný gentleman, který nesnáší hloupé povely

Velké množství volné kůže a dobře vyvinutý dvojitý lalok na krku má španělský mastin z velmi podstatného důvodu. Je to totiž přirozená ochrana proti predátorům, jako jsou vlci, se kterými tito ochránci přicházejí na pastvinách nejčastěji do přímého styku. Ve Španělsku jsou však pro jistotu pracovní jedinci chráněni i speciálním obojkem s ostny, jež směřují ven. Tento tradiční ochranný obojek se nazývá „carlanca“ a svoji úlohu plní velmi účinně.

V roce 1991 se narodil první vrh španělských mastinů v Česku. Do dnešního dne bylo do české plemenné knihy zaregistrováno cca 1550 jedinců. V současnosti u nás žije hrubým odhadem 300 až 350 jedinců tohoto plemene.